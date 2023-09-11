Президент Бразилії запевняв, що Путіна не затримуватимуть, якщо він прибуде до Ріо-де-Жанейро на саміт G20 у 2024 році. Це при тому, що у країні мали б прислухатися до ордера МКС. Утім, невдовзі Лула де Сілва від своїх слів відмовився.

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Сказав, що вирішуватиме суд

Власне, впевненість президента Бразилії кудись вивітрилася. І він заявив, що рішення щодо затримання Владіміра Путіна ухвалюватиме суд.

Я не знаю, чи заарештує його суд, Я не знаю, чи заарештує його бразильська система правосуддя. Це вирішують суди, а не (бразильський – 24 Канал) уряд чи парламент,

– зазначив він.

За словами Лула де Сілви, він має у планах "вивчення питання" Міжнародного кримінального суду.

"Я дійсно хочу вивчити це питання цього (Міжнародного – 24 Канал) кримінального суду, тому що Сполучені Штати не є його стороною, Росія також не є його стороною. Отже, я хочу знати, чому Бразилія підписала суд, який США не приймають", – зазначив президент Бразилії.

Лула де Сілва обіцяв, що Путіна не заарештують

Власне, під час саміту G20 Лула де Сілва зробив чергову гучну заяву. За його словами, Путіна "ні за що не заарештують". І він матиме можливість вільно прибути на саміт G20 у 2024 році, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро.

На це відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що ця заява неприйнятна. Радник глави ОП додав, що Лула да Сілва виступає за беззаконня "заради російських вбивць".

Дійсно, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати? Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звести нанівець заради... запрошення у 2024 році Путіна, який регулярно заявляє, що навмисно скоює злочини проти українців? Навіщо вам взагалі правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?,

– наголосив Подоляк.

Наостанок зазначимо, що 17 березня ордер на арешт Владіміра Путіна видав МКС. Кремлівського диктатора підозрюють у депортації українських дітей до Росії.