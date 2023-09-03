Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, яка позиція у Китаю щодо війни Росії проти України. За його словами, "Китай завжди в грі".
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Буданов заявив, що Китаю не вигідний програш Росії
Водночас він підкреслив, що в Пекіна не європейське сприйняття світу, оскільки Китай – "це самобутня культура в повному розумінні". Відтак, Буданов зазначив, що логіка Китаю не завжди зрозуміла нашому населенню.
Для Китаю саме військовий програш Росії – поганий, м'яко кажучи,
– стверджує глава розвідки.
Він пояснив, що Китай не хоче залишитися у великій "стратегічній грі" сам на сам з їх, як Пекін вважає, супротивниками.
"Разом із тим, вони (китайці – 24 Канал) абсолютно відверто і прямо заявили, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України", – наголосив Буданов.
За словами глави розвідки, Китаю потрібна така конфігурація, при якій Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитися сам на сам зі своїми проблемами, і для них бажано було б, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет.
Зрештою, Буданов додав, що те, що Китай заявляє, що підтримує територіальну цілісність України, – це вже дуже багато.
"У Китаї офіційні вислови – це не як у нас: "я так сказав, бо я так думав, а завтра я якось інакше думаю". Ні", – резюмував Буданов.
Що відомо про позицію Китаю щодо війни в Україні
- Китай тривалий час зберігав нейтралітет щодо війни Росії проти України. Досі Пекін використовує термін "криза" щодо війни Росії проти України.
- У лютому на Мюнхенській конференції Китай представив свою так звану "формулу миру", яку Київ та його союзники не підтримали. Однією з найбільших розбіжностей стало те, що план Китаю не передбачав виведення російських військ з України.
- Зрештою, Китай приєднався до саміту "формули миру" Володимира Зеленського, який влітку відбувся у Саудівській Аравії.
- Також варто зазначити, що китайські компанії постачають Росії товари подвійного призначення, які росіяни можуть використовувати для виробництва зброї.