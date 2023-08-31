Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок поділився з 24 Каналом думками щодо ймовірного візиту Путіна до Китаю. Він гадає, що диктатор все ж не наважиться поїхати.

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Візит Путіна до Сі Цзіньпіна

Раніше у мережі ширилась інформація про візит Путіна до Туреччини у серпні. Як бачимо, цього не сталося.

Це було б дуже не гарно, якби Путін, який веде війну проти України, обіймався та тиснув руку президенту країни, яка є членом Північноатлантичного альянсу,

– зауважив політичний експерт.

Ймовірно, Реджепу Ердогану порадили не приймати кремлівського диктатора у Туреччині. Припустимо, схожа ситуація може трапитися і з Китаєм. Як зазначив Клочок, цього разу все буде складніше. Адже Сі Цзіньпін не буде ні до кого дослухатися, а робитиме все за власним бажанням.

"Я б із застереженням ставився до інформації, що Путін готується їхати в Пекін. Ймовірно, такий варіант розглядається й попередні домовленості є. Але публічного процесу у плані підготовки, як на мене, офіційно немає. Тут треба спрацювати на випередження так само як з Ердоганом. З'явилася інформація, що ніби-ніби, а потім він нікуди не летить", – сказав Клочок.

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Китай може не прийняти Путіна

Усьому світу варто демонструвати, що Росія продовжує залишатися ізольованою країною. До прикладу, Північна Корея, де Кім Чен Ин не може відвідувати жодну країну. Так само і з Путіним, світові лідери не хочуть поряд з ним навіть стояти. Припустимо, через це кремлівський диктатор не поїхав на саміт БРІКС та не з'являється на зустрічах G20.

Я мало вірю, що Джо Байден буде тиснути йому руку, фактично тоді, коли допомагає протистояти російській агресії. І можливо йому (Путіну – 24 Канал) дипломатичним шляхом передали, що не хочуть його там бачити,

– мовив політичний експерт.

Проти Китаю можуть застосувати інші механізми, аби переконати Сі Цзіньпіна не приймати Владіміра Путіна. будет лететь. Можливо Пекін змінить свою позицію щодо цього питання. І тоді, не Владімір Путін полетить в Китай, а міністр закордонних справ Росії.

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