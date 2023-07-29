Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. Він наголосив, Китай не дотримується міжнародних стандартів і не пов'язаний із нормами Римського статуту. А отже не видасть міжнародного злочинця Путіна правосуддю.

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"Китай нікого нікому не видає. Так, він слугує постійним прикриттям Північної Кореї і династії Кімів там", – додав Преображенський.

Ймовірна мета візиту Путіна

Путін стрімко втрачає свої позиції на міжнародній арені і таким чином падає в очах своєї так званої правлячої "еліти". Ситуація з ПАР, коли кремлівського очільника попросили особисто не приїздити на саміт БРІКС, ще більше похитнула диктаторський стільчик.

У Путіна зараз критична ситуація. Він для своїх прихвостнів – правлячого російського класу – одночасно загубив статус за всіма напрямками. Його не підтримав народ, коли Пригожин йшов на Москву. Його не захистила армія, і з'ясувалося, що він і Росію не може представляти на зовнішній арені. Його не можна відправити "чоботом по трибуні стукати",

– відмітив кандидат політичних наук.

На думку Преображенського, в Китаї Путін може провести з Сі Цзіньпіном певну публічну розмову.

Іван Преображенський про позиції Путіна на міжнародній арені: дивитись відео

Нагадаємо, Путін востаннє відвідував Китай минулого року, коли відбувалися зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Натомість китайський лідер приїздив до російської столиці у березні цього року. Тоді Сі Цзіньпін провів зустріч з Владміром Путіним.

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