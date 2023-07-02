Таку думку 24 Каналу озвучив громадський і політичний діяч зі США, депутат Окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, Китай боїться, що наступник Путіна буде дотримуватись прозахідної політики та буде недружнім до КНР.

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Прозахідний та недружній до Китаю

Рашкін зазначив, що Китай лякає невизначеність щодо відносин з Росією. Якщо путінський режим буде повалений, то до влади прийде нова людина. Найімовірніше, новий лідер захоче позбутися санкцій, тому буде дотримуватись прозахідної політики.

Китаю не подобається невизначеність. Як говорять аналітики, наступний при владі у Росії буде більш дружнім до Заходу, бо потрібно буде розвивати економіку, позбуватись санкцій,

– сказав він.

Політичний діяч підкреслив, що дружній до Заходу – означатиме недружній до Китаю. Тому Пекін хоче, щоб Путін залишався при владі, аби наступник не був "гіршим" для них.

Рашкін про позицію Китаю: дивіться відео

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