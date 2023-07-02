Таку думку 24 Каналу озвучив громадський і політичний діяч зі США, депутат Окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, Китай боїться, що наступник Путіна буде дотримуватись прозахідної політики та буде недружнім до КНР.
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Прозахідний та недружній до Китаю
Рашкін зазначив, що Китай лякає невизначеність щодо відносин з Росією. Якщо путінський режим буде повалений, то до влади прийде нова людина. Найімовірніше, новий лідер захоче позбутися санкцій, тому буде дотримуватись прозахідної політики.
Китаю не подобається невизначеність. Як говорять аналітики, наступний при владі у Росії буде більш дружнім до Заходу, бо потрібно буде розвивати економіку, позбуватись санкцій,
– сказав він.
Політичний діяч підкреслив, що дружній до Заходу – означатиме недружній до Китаю. Тому Пекін хоче, щоб Путін залишався при владі, аби наступник не був "гіршим" для них.
Рашкін про позицію Китаю: дивіться відео
"Переворот" у Росії: останні новини
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що якби Пригожин дійшов до Москви, він би показав, що в Росії немає влади. З іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи ще звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створило б в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.
- Видання The Wall Street Journal написало, що коли Євгеній Пригожин почав заколот у Росії, директор ЦРУ Вільям Бернс зателефонував голові служби зовнішньої розвідки країни-терористки Сєргєю Наришкіну. Основною метою було запевнити Кремль, що США жодним чином до тих подій не причетні і це є виключно внутрішньою справою Росії.
- Видання The New York Times зазначило, що у день заколоту Пригожина, 24 червня, Путін був на яхті у Санкт-Петербурзі. Звідти він спостерігав за фестивалем "Алые паруса". За словами політичного журналіста Михайла Зигаря, диктатор ще жодного разу не пропустив свято випускників у своєму рідному місті. Не зробив він цього й у день заколоту.