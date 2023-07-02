Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов зазначив, якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.

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Пригожин би показав, що Кремль порожній

Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади,

– заявив Буданов.

Додав, що, з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.

Однак, зважаючи на те, що їм вдалося домовитися, це виграло трохи часу для керівництва держави-агресорки. Щоправда, позиція як все контрольованої опори влади була сильно підірвана діями Пригожина, і вона вже ніколи не буде такою, як раніше.

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