Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов зазначив, якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.
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Пригожин би показав, що Кремль порожній
Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади,
– заявив Буданов.
Додав, що, з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися.
Однак, зважаючи на те, що їм вдалося домовитися, це виграло трохи часу для керівництва держави-агресорки. Щоправда, позиція як все контрольованої опори влади була сильно підірвана діями Пригожина, і вона вже ніколи не буде такою, як раніше.
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ФСБ отримала завдання вбити ватажка ПВК
- Раніше начальник ГУР повідомив, що ФСБ наказали вбити Пригожина. Час покаже, чи зроблять це спецслужби. Втім, Буданов зауважив, що так чи інакше всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.
- Знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи та досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Наразі це велике відкрите питання.
- Водночас важливо розуміти, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію ситуацію всередині Росії, корисні для України.