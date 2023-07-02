Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов отметил, если бы Пригожин реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по крайней мере на две части.

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Пригожин бы показал, что Кремль пуст

Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он показал бы публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти,

– заявил Буданов.

Добавил, что, с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали бы утверждать, что они являются легитимной властью, что создает в стране сразу две власти, которые сразу бы разделились.

Однако, учитывая, что им удалось договориться, это выиграло немного времени для руководства государства-агрессора. Правда, позиция как все контролируемой опоры власти была сильно подорвана действиями Пригожина, и она уже никогда не будет такой, как раньше.

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