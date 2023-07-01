Про те, чим Владімір Путин займався під час заколоту Євгенія Пригожина, повідомив колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигар у своїй колонці на The New York Times. А його колега по "Дождю" Юлія Таратута підтвердила інформацію та поділилася деталями.

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Де саме перебував Путін в день перевороту

Зигар написав, що президент країни-агресорки 24 червня був на яхті у Санкт-Петербурзі. Звідти він спостерігав за фестивалем "Алые паруса". За словами політичного журналіста, диктатор ще жодного разу не пропустив свято випускників у своєму рідному місті. Не зробив він цього й у день заколоту.

На думку джерел Зигаря, Путін відірваний від реальності, а його перебування на яхті під час перевороту є найяскравішим цьому свідченням. Диктатор вважає, що у нього все під контролем та що події 24 червня ніяк не вплинули на політичну ситуацію в Росії. Анонімні співрозмовники вважають, що Путін помиляється і його режим не протримається довго.

Кому належить яхта

Зигар повідомив, що це була яхта російського олігарха Юрія Ковальчука. Політичний журналіст назвав його найближчим другом Путіна. А Таратута заявила, що цей бізнесмен презентував президенту Росії нову яхту. Путін її отримав як подарунок замість "Шахерезади", що була в нього конфіскована в Італії в рамках антиросійських санкцій. За її словами, Ковальчук особисто готував цей подарунок.

Будували яхту чи три роки, чи цілих п'ять – тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ні війна з Україною, ні заколот Пригожина, ні бомбардування Ростова з Воронежем,

– додала вона.

До слова, Зигар також із посиланням на джерела заявив, що Путін місяцями не зустрічався з Пригожиним. За його словами, вагнерівців можуть вислати до Африки після невдалого заколоту їхнього ватажка.

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