Самопроголошений президент Білорусі відповів на питання, які страшенно бентежать мешканців його країни, повідомляють місцеві ЗМІ. Зокрема про те, який же контингент прибув до країни, враховуючи, що Пригожин активно вербував до ПВК "Вагнера" зеків.
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Назвав вагнерівців "благом" для армії Білорусі
За словами Лукашенка, проблему ПВК "Вагнера" роздули. Причому, не зсередини країни, а ззовні. За його словами, "якби можна було їх запросити сюди (до Білорусі – 24 Канал), це для нашої армії благо". Диктатор каже, що найманці Пригожина – найбільш підготовлені. Водночас він заспокоїв тих, хто боїться зеків.
Послухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони (на Заході – 24 Канал) не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі в Росії тільки для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає,
– кволо пояснив Лукашенко.
Він продовжив щось белькотіти про вагнерівців, згадавши, як віддав їх Росії після затримання. Мовляв, найманці Пригожина дуже вдячні Лукашенкові за це та навіть "завжди ставлять свічку в церкві".
Платівку самопроголошеного диктатора почало добряче плавити. Він не лише заявив, що вагнерівці не страшні білорусам. Він ще й наголосив, що вони – "люди, які воювати по всьому світу за нормальну цивілізацію".
Вагнерівці окупуються у Білорусі
- За наявними даними, 29 червня завершили будівництво табору в Осиповичах. Туди й перекинуть найманців Пригожина.
- Супутникові знімки від 30 червня демонструють нам щонайменше 303 намети. Кожен із них може розміщувати від 20 до 50 бійців. Правда, у цьому таборі не фіксують жодної військової техніки.
- Лиш за приблизним підрахунком у цьому таборі можуть розмістити від 6 060 до 15 150 найманців Пригожина. Нагадаємо, що перед початком збройного заколоту ватажок ПВК "Вагнера" казав, що у його розпорядженні 25 тисяч бійців.