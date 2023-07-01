О том, чем Владимир Путин занимался во время мятежа Евгения Пригожина, сообщил бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь в своей колонке на The New York Times. Его коллега по "Дождю" Юлия Таратута подтвердила информацию и поделилась деталями.

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Где именно находился Путин в день переворота

Зыгарь написал, что президент страны-агрессора 24 июня был на яхте в Санкт-Петербурге. Оттуда он наблюдал за фестивалем "Алые паруса". По словам политического журналиста, диктатор еще ни разу не пропустил праздник выпускников в своем родном городе. Не сделал он этого и в день мятежа.

По мнению источников Зыгаря, Путин оторван от реальности, а его пребывание на яхте во время переворота является самым ярким свидетельством этого. Диктатор считает, что у него все под контролем и события 24 июня никак не повлияли на политическую ситуацию в России. Анонимные собеседники считают, что Путин ошибается, и его режим не продержится долго.

Кому принадлежит яхта

Зыгарь сообщил, что это была яхта российского олигарха Юрия Ковальчука. Политический журналист назвал его ближайшим другом Путина. Таратута же заявила, что этот бизнесмен презентовал президенту России новую яхту. Путин ее получил в подарок вместо "Шахерезады", которая была у него конфискована в Италии в рамках антироссийских санкций. По ее словам, Ковальчук лично готовил этот подарок.

Строили яхту или три года или целых пять – здесь версии расходятся. Достоверно известно только одно: дарение состоялось. Не помешали ни война с Украиной, ни мятеж Пригожина, ни бомбардировки Ростова с Воронежем,

– добавила она.

К слову, Зыгарь также со ссылкой на источники заявил, что Путин месяцами не встречался с Пригожиным. По его словам, вагнеровцев могут выслать в Африку после неудачного мятежа их вожака.

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