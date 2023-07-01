Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Пригожин, опозоривший кремлевского диктатора Владимира Путина на весь мир, останется без ничего.

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Медийная империя Пригожина

По мнению политтехнолога, сейчас у Пригожина отберут все его информационные ресурсы, которые он долгое время скупал. Медийная фабрика "троллей" тоже перейдет в чьи-то руки. По разным оценкам "пригожинская фабрика" насчитывает несколько десятков тысяч аккаунтов под разные задачи, которые занимались комментированием даже на разных языках. Кроме того, частично этот процесс был автоматизирован.

Там технологическая "фабрика" комментаторов по созданию определенного общественного мнения. И они с этой фабрикой лезли в разные страны для того, чтобы повлиять на людей.

– сказал Тизенгаузен.

Обратите внимание! Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин распустил свой медиахолдинг "Патриот".

У "повара Путина" была большая медийная империя – много сайтов и телеграм-каналов. На нем также работали политтехнологи, создававшие образ.

"Сейчас все это у него заберут и передадут новым владельцам. Пригожина обнулят за то, что он показал слабость и немощность диктатора. Путин, конечно, может рассказывать россиянам, что спас России от гражданской войны. Однако мир увидел ситуацию совсем по-другому", – добавил политтехнолог.

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