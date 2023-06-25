Об этом заявил расследователь Владимир Осечкин. Согласно его информации, некоторые российские генералы не отдавали приказ противостоять Пригожину.

Смотрите также На неделе или месяце: в США прогнозируют хаос в России после бунта Пригожина

Кто знал о планах Пригожина

Осечкин заявил, что специальная операция Пригожина готовилась и разрабатывалась более 8 месяцев. Кроме того, российские генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев знали об этих планах.

Суровикин и Алексеев не только знали, но были в теме и устно некоторым командирам давали указание не оказывать вооруженного сопротивления. Поэтому в срочном порядке они были взяты под контроль и вынуждены под видеозапись озвучить обращение к Пригожину,

– заявил Осечкин.

Кроме того, во время захвата штаба Южного военного округа Алексеев сделал очень интересное заявление. Пригожин потребовал отдать вагнеровцам начальника генштаба Валерия Герасимова, на что получил ответ: "Да забирайте". Осечкин подчеркнул, что это также факт предательства путинского режима, и Алексеев в ближайшем будущем может столкнуться с последствиями.

В "марше справедливости" также принимали участие и бывшие командиры и бойцы "Сенеж", 2-й и 15-й бригад главного разведывательного управления России под руководством Дмитрия Уткина. Именно его считают основателем ПИК "Вагнера". Бойцы указанных бригад раньше участвовали в подобных "спецоперациях", но на территории других государств. Там они практиковались в захвате таможенных постов, пунктов связи, местных подразделений армии и стратегического вооружения.

Осечкин утверждает, что сам Пригожин физически не выходил за пределы штаба Южного военного округа в Ростове. Он только общался с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Все приказы отдавали командиры ПИК "Вагнера". Осечкин считает, что именно их до конца года могут задержать или ликвидировать.

На сторону Пригожина были готовы перейти воинские части

Журналисты Gulagu.net заявили, что идти с Пригожиным "на Москву" было готово несколько подразделений и воинских частей, которые находятся под непосредственным руководством российского минобороны.

Так, поддержать "восстание" Пригожина согласились: