В частности, на сторону вагнеровцев перешли военные в Ростове, допустившие захват штаба Южного военного округа. Журналисты также установили, какие российские оккупанты были готовы поддержать военный переворот Пригожина.

Заметьте Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходившее в России

Какие российские оккупанты были готовы следовать за Пригожиным

Журналисты рассказали, что во время мятежа Пригожина частично или полностью на его сторону перешли следующие российские части и подразделения:

22-я отдельная бригада специального назначения, 1 комендантская рота, 2 отряд спецсвязи;

108 отряд СпН Батайск;

в Чертково – пункт таможни и пограничный переход;

федеральная пограничная служба федеральной службы сохранности России регионального ПУ по Воронежской области ЦФО;

воинские части 14254, 387-й объект "С" 12 минобороны (ядерка) в военном городке Воронеж-45;

воинская часть 7437 – спецмотполк Росгвардии;

воинская часть 3677 – отдельный бат;

военная часть 63453 – отдельная база танковой бригады в городе Богучар;

формирование специального назначения 22 бригады 411-й отряд кадра, поселок Степное.

Один из ведущих военных экспертов издания сообщил, что по военным критериям лица, не оказывавшие вооруженного сопротивления на таких объектах, уже считаются перешедшими на сторону противника.

Что будет оккупантам, поддержавшим Пригожина