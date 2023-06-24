Соответствующие обращения распространяют в сети, сообщает 24 Канал. Их записали главнокомандующий воздушно-космическими силами России, бывший командующий объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин и первый заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Обратите внимание Паника есть: агент "Атеш" из Москвы поделился деталями, у госдумы заметили военную технику

Что наговорили российские генералы

Сергей Суровикин призвал вагнеровцев остановиться и не участвовать в мятеже, объявленном Пригожиным. По его словам, нужно остановить колонны техники, однако какие именно колонны и где он не уточнил.

Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая ситуация. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента России. Остановить колонны, вернуть в пункты постоянной дислокации,

– говорит Суровикин.

Обращение Суровикина к вагнеровцам: смотрите видео

Владимир Алексеев назвал действия вагнеровцев попыткой государственного переворота и заявил, что это "удар в спину" оккупантам и Путину.

Только президент имеет право назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь посягнуть на его власть,

– заявил Алексеев.

Обращение Алексеева к вагнеровцам: смотрите видео

Интересно, что из фона обоих видео можно сделать выводы, записанные в одном помещении.

Наша редакция наблюдает за происходящим в России. Оперативные новости об обострении в стране-террористке читайте в нашем телеграмме. Подписывайтесь!