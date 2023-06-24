Відповідні звернення поширюють у мережі, повідомляє 24 Канал. Їх записали головнокомандувач повітряно-космічними силами Росії, колишній командувач об'єднаного угрупування військ генерал Сєргєй Суровікін і перший заступник начальника ГРУ генерал-лейтенант Владімір Алексєєв.
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Що наговорили російські генерали
Сєргєй Суровікін закликав вагнерівців зупинитися і не брати участі в заколоті, оголошеного Пригожиним. За його словами, потрібно зупинити колони техніки, проте які саме колони та де – він не уточнив.
Я закликаю зупинитись. Противник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична ситуація. Поки не пізно, треба підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента Росії. Зупинити колони, повернути в пункти постійної дислокації,
– каже Суровікін.
Звернення Суровікіна до вагнерівців: дивіться відео
Владімір Алексєєв назвав дії вагнерівців спробою державного перевороту та заявив, що це "удар у спину" окупантам та Путіну.
Тільки президент має право призначати вищий керівний склад збройних сил, а ви намагаєтеся зазіхнути на його владу,
– заявив Алексєєв.
Звернення Алексєєва до вагнерівців: дивіться відео
Цікаво, що з фону обох відео можна зробити висновки, що їх записали в одному приміщенні.