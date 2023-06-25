Госсекретарь Соединенных Штатов считает, что еще рано говорить о том, какое будущее ждет наемников ППК "Вагнера". Следует отметить, что эксагент КГБ Сергей Жирнов уже предположил, что Пригожин могут ликвидировать до конца 2023 года.
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Что говорят в США о последствиях мятежа Пригожина
Я не думаю, что мы видели "финальный акт" российских потрясений,
– заявил Энтони Блинкен.
Он объяснил, что ни ядерная политика США, ни ядерная политика России не изменились в результате кризиса.
Однако, по его словам, хаос, вызванный мятежом, может длиться неделями или месяцами. Также Энтони Блинкен сказал в комментарии ABC This Week, что сам факт выступления вагнеровцев против действующей власти свидетельствует о наличии проблем у российского режима.
"Я не хочу спекулировать. Сначала мы видели, как появляются серьезные трещины. Есть Пригожин, публично ставящий под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины, другие представления о том, что Украина или НАТО представляют какую-то угрозу для России. Есть кто-то, кто бросает вызов лидерству Путина очень публично и открыто", – объяснил госсекретарь США.
По его словам, одна из причин этого – военные неудачи России. Путин ведь за 16 месяцев полномасштабной войны дошел от попыток захвата Киева до защиты Москвы от своих же наемников.
Заметьте Это еще не переворот: для чего на самом деле Пригожин начал мятеж
Что этому предшествовало
- 23 июня Евгений Пригожин заявил, что якобы минобороны России обстреляли тыловые позиции вагнеровцев. Именно по этой причине Пригожин объявил, что "виновные будут наказаны" и объявил минобороны войну.
- Впоследствии владелец ППК "Вагнер" сказал, что они двигаются на Москву. Они захватили объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение. Наемники Пригожина были в 200 километрах от Москвы.
- И уже вечером самопровозглашенный президент Беларуси провел переговоры с Пригожиным. Сам Пригожин заявил, что разворачивает колонны и останавливает мятеж. Вагнеровцы должны были вернуться в полевые лагеря, а с их владельца в России сняли обвинения и отправили в Беларусь.