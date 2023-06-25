Держсекретар Сполучених Штатів вважає, що ще зарано говорити про те, яке майбутнє чекає на найманців ПВК "Вагнера". Варто зазначити, що ексагент КДБ Сергій Жирнов вже припустив, що Пригожина можуть ліквідувати до кінця 2023 року.

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Що кажуть в США про наслідки заколоту Пригожина

Я не думаю, що ми бачили "фінальний акт" російських потрясінь,

– заявив Ентоні Блінкен.

Він пояснив, що ні ядерна політика США, ні ядерна політика Росії не змінилися в результаті кризи.

Однак, за його словами, хаос, спричинений заколотом, може тривати тижнями або місяцями. Також Ентоні Блінкен сказав в коментарі ABC This Week, що сам факт виступу вагнерівців проти чинної влади свідчить про наявність проблем у російського режиму.

"Я не хочу спекулювати. Спочатку ми бачили, як з'являються серйозні тріщини. Є Пригожин, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України, інші уявлення про те, що Україна чи НАТО становлять якусь загрозу для Росії. Є хтось, хто кидає виклик лідерству Путіна дуже публічно і дуже відкрито", – пояснив держсекретар США.

За його словами, одна з причин цього – воєнні невдачі Росії. Адже Путін за 16 місяців повномасштабної війни дійшов від спроб захоплення Києва до захисту Москви від своїх же найманців.

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