Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якщо Пригожина не вб'ють, то він стане наступним президентом Росії.

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"У нього вертоліт впаде чи ще щось станеться. Пригожин – приречена людина, тому що він злякав Путіна. А Путін не пробачає людям, які його лякають. Пригожин змусив Путіна визнати свою провину та дати задню. Зараз він не буде поспішати, а дасть Пригожину заспокоїтись, знизити рівень безпеки. Я думаю, Пригожина вб'ють до кінця цього року", – вважає він.

Пригожин має страшний компромат на Путіна

Жирнов зазначив, що Путін пробачав Пригожину дуже багато речей, які б не зміг пробачити комусь іншому. На його думку, їх пов'язують особливі стосунки. Не виключено, що керівник вагнерівців має компромат на диктатора.

Можливо, у Пригожина є якийсь компромат на Путіна. Можливо, вони разом спали, можливо, з хлопчиками спали, а у Пригожина є ці відео, якими він погрожує Путіну. Є у нього якийсь страшний компромат,

– припустив ексагент КДБ.

Жирнов про заколот Пригожина: дивіться відео

Номінальний президент

Ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії підкреслив, що своїм бунтом Пригожин показав всьому світу, що у країні-агресорці не нема президента, не діють жодні закони, нема навіть самої держави.

Пригожин підтвердив те, що у Росії не існує держави та президента Путіна. Є номінальний дід-пердун, який сидить у бункері, час від часу звідти вилазить, не завжди сам, а у вигляді двійників, щось говорить, але нічого не вирішує. Є виконувач обов'язків президента Пригожин,

– сказав Жирнов.

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