Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если Пригожина не убьют, он станет следующим президентом России.

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"У него вертолет упадет или еще что-то случится. Пригожин – обреченный человек, потому что он испугал Путина. А Путин не прощает людей, которые его пугают. Пригожин заставил Путина признать свою вину и дать заднюю. Сейчас он не будет спешить, а даст Пригожину успокоиться, снизить уровень безопасности. Я думаю, Пригожина убьют до конца этого года", – считает он.

Пригожин имеет страшный компромат на Путина

Жирнов отметил, что Путин прощал Пригожину очень много вещей, которые не смог бы простить кому-то другому. По его мнению, их связывают особые отношения. Не исключено, что у руководителя вагнеровцев есть компромат на диктатора.

Возможно, у Пригожина есть некий компромат на Путина. Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат,

– предположил эксагент КГБ.

Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео

Номинальный президент

Экс-сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что своим бунтом Пригожин показал всему миру, что в стране-агрессорке нет президента, не действуют никакие законы, нет даже самого государства.

Пригожин подтвердил, что в России не существует государства и президента Путина. Есть номинальный дед-пердун, сидящий в бункере, время от времени оттуда вылезающий, не всегда сам, а в виде двойников, что-то говорит, но ничего не решает. Есть исполняющий обязанности президента Пригожин,

– сказал Жирнов.

Бунт вагнеровцев: главное