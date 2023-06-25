Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если Пригожина не убьют, он станет следующим президентом России.
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"У него вертолет упадет или еще что-то случится. Пригожин – обреченный человек, потому что он испугал Путина. А Путин не прощает людей, которые его пугают. Пригожин заставил Путина признать свою вину и дать заднюю. Сейчас он не будет спешить, а даст Пригожину успокоиться, снизить уровень безопасности. Я думаю, Пригожина убьют до конца этого года", – считает он.
Пригожин имеет страшный компромат на Путина
Жирнов отметил, что Путин прощал Пригожину очень много вещей, которые не смог бы простить кому-то другому. По его мнению, их связывают особые отношения. Не исключено, что у руководителя вагнеровцев есть компромат на диктатора.
Возможно, у Пригожина есть некий компромат на Путина. Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат,
– предположил эксагент КГБ.
Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео
Номинальный президент
Экс-сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что своим бунтом Пригожин показал всему миру, что в стране-агрессорке нет президента, не действуют никакие законы, нет даже самого государства.
Пригожин подтвердил, что в России не существует государства и президента Путина. Есть номинальный дед-пердун, сидящий в бункере, время от времени оттуда вылезающий, не всегда сам, а в виде двойников, что-то говорит, но ничего не решает. Есть исполняющий обязанности президента Пригожин,
– сказал Жирнов.
Бунт вагнеровцев: главное
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что якобы по приказу минобороны России регулярные войска обстреляли тыловые позиции вагнеровцев. Для личного контроля Сергей Шойгу якобы приехал в Ростов. Пригожин объявил, что "виновные будут наказаны" и объявил минобороны войну.
- В ночь на 24 июня вагнеровцы беспрепятственно двигались по Ростову-на-Дону, захватили все военные объекты в городе, включая аэродром. Наемники Пригожина добились быстрого успеха и в Воронеже. По состоянию на 17:00 24 июня российские СМИ заявляли, что пригожинцы находились в Московской области, около 200 километров до столицы России.
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что проводил переговоры с Пригожиным, чтобы урегулировать конфликт. Впоследствии сам Пригожин официально заявил, что разворачивает колонны и останавливает мятеж. Вагнеровцы должны были вернуться в полевые лагеря.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что с Пригожина снимут все обвинения, но он уедет в Беларусь. Остальные детали пока неизвестны.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Пригожина ликвидируют. Он отметил положительный момент мятежа Пригожина – эти события унизили Путина и кремлевское руководство, продемонстрировали, что российские власти больше не имеют монополии на насилие.