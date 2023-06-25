Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що якби у російській армії був реально втілений принцип єдиноначальності та існувала вертикаль керування, то всіх цих "заколотників" вже б покарали. Про це він розповів 24 Каналу.

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Знайдуть "стрілочників"

Однак військовий експерт припустив, що найімовірніше нічого подібного не буде. Знайдуть якихось "стрілочників" і їх покарають.

Насправді у російської влади немає іншого виходу. Якщо зараз відмінусувати ПВК "Вагнера" та бійців так званої "ЛДНР", у російській армії з'явиться на полі бою доволі потужний пролом, який практично немає ким і немає чим заповнити.

"Саме тому усіх "заколотників" спробують вивести на поле бою під знищення української артилерії та військ. Це ще один механізм, як розстріляти "заколотників". Це схоже зі "штрафними ротами", які були свого часу. Їм давали наказ йти вперед, давали в руки якесь "залізо", а позаду стояли кулеметники із загородзагонів", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Роман Світан припустив, яке покарання чекає на "заколотників", які підтримали Пригожина: дивіться відео

Тим більш загородзагони почали свій рух з Кавказу. Загін "Ахмат" хотів швидко потрапити до Ростова, коли там влаштували заколот вагнерівці, але, "як завжди" потрапив в затори.

Поки "шманали" бабусь з насінням по дорозі, не встигли доїхати до Пригожина в Ростов,

– розповів військовий експерт.

Проте зараз вони "відірвуться" у прифронтовій зоні, куди їх перекинуть. І кадирівці, на думку Романа Світана, просто видавлять усіх "заколотників" "на нуль" під знищення вже українських кулеметів.

Зверніть увагу! Так званий "глава Чечні" Рамзан Кадиров пояснив мотиви, які змусили Євгенія Пригожина піти на заколот. Нібито власника ПВК "Вагнера" дуже образила відмова міської влади Санкт-Петербурга надати земельну ділянку його доньці Поліні. За словами Кадирова, через це "пихатий Пригожин" втягнув у конфлікт велику кількість людей. Хоча сам Кадиров його відмовляв від того, щоб змішувати бізнес та державні справи.

Які наслідки матиме "переворот", що влаштував Пригожин