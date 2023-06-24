Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик. По его словам, еще рано называть события в России переворотом. Однако не исключено, что вскоре мятеж Пригожина может перерасти и в переворот.
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"Переворот – это когда что-то перевернется. Пока это бунт. При чем это не постановление, а действительно отчаянная попытка Пригожина выжить. В условиях, когда он потерял поддержку Путина и нажил себе кучу врагов", – объяснил Гудков.
Пригожин пытается спастись
Евгений Пригожин понял, что если он не начнет что-то делать и предпринимать решительные действия, то просто исчезнет. Еще вчера он словесно атаковал Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Но уже сегодня, после обращение Владимира Путина понял, что воевать (не только на словах, вероятно) придется и с самим диктатором.
Путин считает его врагом №1, потому что это личное предательство. Теперь у Пригожина нет выхода: либо господин (дойти до Москвы и там все изменить), либо пропал. Но здесь прогнозы давать сложно. По моему мнению, все закончится не в его пользу,
– отметил политик.
Не только, что Пригожин действительно может расшатать ситуацию. Однако очевидно, что силы его недостаточны, чтобы взять власть. Следует, впрочем, заметить, что главарь ЧВК "Вагнера" – только первый, кто сейчас пошел на такие действия. Но будет он не последним, появятся и другие.
"Этот бунт в любом случае – большой удар и трещина в фундаменте российской государственности. Это удар по Путину, который сильно потерял из-за переставшего контролировать ситуацию внутри страны", – отметил Гудков.
Да, уже Воронеж и Ростов захватили вооруженные боевики "Вагнера". Ни армия, ни спецслужбы в этих регионах даже не пытались противостоять. Внезапно куда-то скрылись губернаторы. Пропаганда – и та затихла.
Дмитрий Гудков о бунте Пригожина в России: смотреть видео
Даже неудача Пригожина не будет концом
Теперь слабость Владимира Путина и его режима четко продемонстрирована по всему миру. Любое ослабление режима дает шанс на политические перемены.
"Даже если бунт Пригожина подавят – проблемы это не решит. Будет огромное количество недовольных. Многие увидят, что так можно и будут ждать более удобного момента. Более того, это может спровоцировать протесты, спецслужбам сейчас не до этого", – подчеркнул оппозиционер.
Что интересно, неизвестно, готовы ли российские спецслужбы к противостоянию с Пригожиным и его боевиками. Им более привычно иметь дело с невооруженным населением на условных протестах.
Кто может курировать Пригожиным
Проект Путина вышел из-под контроля и встал против него самого. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения российский диктатор и, возможно, часть администрация президента курировала Евгением Пригожиным.
Он был нужен, по символическому стечению обстоятельств, чтобы ослабить силовиков и армию. Потому что для Путина наибольший риск оказался в ближайшем окружении.
Думаю, Пригожин долго пытался поговорить с Путиным, но в какой-то момент понял, что контакт окончательно разорван. А первые ракеты прилетели в его штаб дали понимание, что от него хотят избавиться,
– заметил Гудков.
Бунт для Пригожина стал вопросом выживания. Поэтому сейчас, вероятнее всего, он действует по собственному желанию. Но не только, что его позиция начнет симпатизировать и другим. В частности, среди российской элиты есть те, кого больше не устраивает положение дел по тем или иным причинам.
Вооруженный мятеж в России: коротко
- Вечером 23 мая Евгений Пригожин сообщил, что якобы по приказу Сергея Шойгу регулярные войска обстреляли позиции вагнеровцев в тылу. В минобороны заявили, что это "информационная провокация", против него возбудили дело за призыв к вооруженному мятежу.
- Пригожин пригрозил военно-политическому руководству отомстить. С вроде бы 25 тысячами бойцов "Вагнера" они пересекли российские границы. По словам главаря вагнеровцев, пограничники и полиция их встречали "с объятиями".
- Захватив под контроль все военные объекты Ростова, вагнеровцы начали двигаться в сторону Воронежа. "Успех" с захватом военных объектов ждал их и там. Евгений Пригожин заявил, что планирует дойти до Москвы.