Раньше Буданов предполагал, что когда произойдет мятеж, Пригожин победит. Теперь глава ГУР МО ответил, почему главарь вагнеровцев таки не дошел до столицы страны-террористки.
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Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен",
– заявил Буданов.
Что хорошего для Украины в мятеже Пригожина
Буданов назвал плюсы, которые Украина получила от мятежа Пригожина. Буданов подчеркнул, что ППК "Вагнера" больше не будет участвовать в войне России с Украиной. Глава ГУР МО назвал вагнеровцев самым эффективным российским подразделением.
Кроме того, российское руководство – скомпрометировано, а военно-космические силы России понесли существенные потери.