Раньше Буданов предполагал, что когда произойдет мятеж, Пригожин победит. Теперь глава ГУР МО ответил, почему главарь вагнеровцев таки не дошел до столицы страны-террористки.

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Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен",

– заявил Буданов.

Что хорошего для Украины в мятеже Пригожина

Буданов назвал плюсы, которые Украина получила от мятежа Пригожина. Буданов подчеркнул, что ППК "Вагнера" больше не будет участвовать в войне России с Украиной. Глава ГУР МО назвал вагнеровцев самым эффективным российским подразделением.

Заметьте! Ранее о том, что вагнеровцы не воюют, говорили и в Минобороны Украины. Анна Маляр заметила: "Вагнер" действительно не воюет сейчас.

Кроме того, российское руководство – скомпрометировано, а военно-космические силы России понесли существенные потери.