Еще в мае Буданов подтвердил, что у России есть "разногласие позиций". Со временем оно проявится, и это увидят все.
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Победит ли Пригожин в этом, скажем так, противостоянии? По-моему, победит, однозначно. К чему это приведет?.. Ну... Как они любят говорить, к военным трибуналам. Куда-то туда это заведет,
– подчеркнул Буданов.
Тогда глава ГУР МО подчеркнул, что конфликт – реальный. А выйти из него может только одна сторона. Буданов убежден, что победитель будет, проигравшие – тоже.