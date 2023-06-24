О вылете самолета Путина из Москвы свидетельствуют данные Flightradar24. На опубликованном в сети скриншоте видно, что самолет "бункерного деда" следует подальше от российской столицы, информирует 24 Канал.

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От "Киев за 3 дня" дошли до "Путин бежит из Москвы". Впоследствии заявили, что у борта Путина над Тверью отключились транспондеры. Есть два варианта: либо не хотят показывать, куда он летит, либо с самолетом что-что случилось.



Самолет Путина улетает из Москвы / Скриншот из сети

Что говорит разведка

Ранее украинская разведка заявила, что самолет Путина срочно вылетел на Валдай. В то же время Дмитрий Песков – ручной пресс-секретарь "бункерного деда" – опроверг эту информацию. Он заявил, что Путин якобы работает в Кремле. Известно, что раньше он звонил по телефону президентам стран ОДКБ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "отшил" Путина, заявил, что события в России – внутреннее дело России.

Кто еще бросился бежать