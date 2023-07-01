Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. По их прогнозам, Кремль готов взять под контроль все медиаактивы главы ЧВК "Вагнера".

Обратите внимание Бахмут уже не так важен, – пропагандисты Кремля начали "опускать" вагнеровцев

Что происходит с медиа-империей Пригожина

Аналитики отметили, что, по сообщениям российских СМИ, Пригожин распустил свой холдинг "Патриот", основанный в 2019 году. Он лично объявил о ликвидации холдинга и уволил всех его сотрудников.

Кроме того, по неподтвержденным данным, минобороны России распускает группу компаний "Конкорд", также принадлежавшую Пригожину. Кремль продает активы группы. Следует отметить, что в группу входили подконтрольные Пригожину СМИ.

Роскомнадзор также решил заблокировать на территории России доступ к нескольким сайтам из медиа-империи Пригожина.

Будущее других компаний Пригожина остается неясным, но некоторые российские источники утверждают, что администрация президента России, вероятно, возьмет под контроль медийные активы Пригожина,

– отмечают в ISW.

Тем временем пропаганда запустила информационную кампанию против вагнеровцев

Майские "перебои" россиян из-за заявлений Пригожина о захвате Бахмута не только закончились, но и переросли наоборот в обвинение в сторону вагнеровцев и их руководителя.

Российская пропаганда начала распространять материалы по сравнению с захватом Мариуполя и Бахмута. Один из самых больших пропагандистских каналов Кремля создал сюжет, в котором сравнил бои за Мариуполь и Бахмут. Теперь россиянам по телевизору рассказывают, что Мариуполь является одним из "важнейших центров украинской металлургии, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон". А Бахмут "не самый важный с точки зрения всего фронта".

Далее пропагандисты начали перечислять подразделения, причастные к захвату городов. К примеру, кремлевские СМИ решили сравнить, что подразделения Кадырова и регулярной армии захватили Мариуполь за 71 день, а вагнеровцам понадобилось 224 дня на захват Бахмута. И это при том, что город захватчики так и не захватили.

Однако такие сюжеты выглядят ни чем иным, как информационной кампанией против Пригожина на фоне его неудачной попытки совершить мятеж против высшего руководства страны-террориста. Но не стоит забывать, что это противостояние террористов с другими.