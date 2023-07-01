Вражеские СМИ стали унижать ЧВК "Вагнера". Это произошло вскоре после неудачного мятежа их предводителя, передает 24 Канал.

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Что в России теперь говорят о вагнеровцах

Один из самых больших пропагандистских каналов Кремля создал сюжет, в котором сравнил бои за Мариуполь и Бахмут. Теперь россиянам по телевизору рассказывают, что Мариуполь является одним из "важнейших центров украинской металлургии, из которого 8 лет целенаправленно делали мощный укрепрайон". А Бахмут "не самый важный с точки зрения всего фронта".

К слову, российские пропагандисты демонстративно называют Бахмут Артемовском. Такое название город носил с 1924 по 2016 год.

В сюжете перечисляются подразделения захватчиков, уничтожавших Мариуполь. Среди них не было вагнеровцев, зато были солдаты регулярной армии страны-агрессорки, кадыровцы и боевики из псевдореспублик, которые создала Россия на временно оккупированной части Донбасса. Они, по словам пропагандистов, без помощи наемников Пригожина "освободили" за 71 день город с населением 425 тысяч человек. А боевикам из ЧВК "Вагнера" понадобилось 224 дня, чтобы "освободить" Бахмут с 72-тысячным населением.

В конце сюжета диктор начинает сам себе противоречить. Он заявляет, что пропагандисты "не умалили подвиг" вагнеровцев, "честно и самоотверженно сражавшихся", а лишь показали "объективную" и "беспристрастную" картину.

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