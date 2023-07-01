Ворожі ЗМІ стали принижувати ПВК "Вагнера". Це сталося невдовзі після невдалого заколоту їхнього ватажка, передає 24 Канал.

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Що в Росії тепер кажуть про вагнерівців

Один з найбільших пропагандистських каналів Кремля створив сюжет, в якому порівняв бої за Маріуполь та Бахмут. Відтепер росіянам по телевізору розповідають, що Маріуполь є одним з "найважливіших центрів української металургії, з якого 8 років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон". А Бахмут "не найважливіший з точки зору всього фронту".

До слова, російські пропагандисти демонстративно називають Бахмут Артемівськом. Таку назву місто носило з 1924 по 2016 рік.

У сюжеті перераховуються підрозділи загарбників, що знищували Маріуполь. Серед них не було вагнерівців, проте були солдати регулярної армії країни-агресорки, кадирівці та бойовики з псевдореспублік, які створила Росія на тимчасово окупованій частині Донбасу. Вони, за словами пропагандистів, без допомоги найманців Пригожина "звільнили" за 71 день місто з населенням 425 тисяч осіб. А бойовикам з ПВК "Вагнера" знадобилося 224 дні, щоб "звільнити" Бахмут 72-тисячним населенням.

Наприкінці сюжету диктор починає сам собі суперечити. Він заявляє, що пропагандисти "не применшили подвиг" вагнерівців, "які чесно і самовіддано билися", а лише показали "об'єктивну" та "неупереджену" картину.

Кремлівські пропагандисти дискредитують вагнерівців та брешуть про Україну: відео

Навколо Бахмута тривають бої