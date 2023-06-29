Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що будь-які досягнення українських захисників та захисниць важливі, адже вони роблять внесок у нашу перемогу.

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Високі шанси

На думку військового експерта, Україна дійде до того, що буде зрізаний весь виступ російських військ в районі Соледара й далі південніше. Наші бійці звільнять всі ті території, які Росія захоплювала з 2022 року. Наразі для цього є реальні шанси.

Зверніть увагу! У ранковому зведенні Генштабу 29 червня повідомили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу. Наші бійці проводять наступальні лінії широким фронтом на флангах самого Бахмута. Крім того, воїни вже закріплюються на досягнених рубежах.

Сили оборони на Бахмутському напрямку проводять блискучі флангові операції. ЗСУ не пішли у лобові фронтальні атаки, а здійснили обхідні флангові маневри. Встановлення вогневого контролю на висотах, які розташовані на північ й південь від Бахмуту, дає достатньо серйозні можливості для того, аби контролювати й сам Бахмут.

"Я думаю, що є шанси просуватися далі, встановити вогневий контроль й брати в оточення російські війська. Це дуже добре для морального духу, бо ми прекрасно розуміємо, скільки триває битва за Бахмут. Місто-фортеця є визначальною, адже про нього знає весь світ", – сказав Мусієнко.

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Скільки триватиме наступ

Військовий експерт припустив, що вікно можливостей для нашого наступу цього року буде обмежене жовтнем – листопадам тому, що погодні умови не дозволятимуть надалі вести бойові дії із залученням важкої техніки.

"Попри скепсис до середини – кінця жовтня в України точно будуть успіхи й буде чим пишатися в результаті контрнаступу", – додав Мусієнко.

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