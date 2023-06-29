Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що будь-які досягнення українських захисників та захисниць важливі, адже вони роблять внесок у нашу перемогу.
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Високі шанси
На думку військового експерта, Україна дійде до того, що буде зрізаний весь виступ російських військ в районі Соледара й далі південніше. Наші бійці звільнять всі ті території, які Росія захоплювала з 2022 року. Наразі для цього є реальні шанси.
Сили оборони на Бахмутському напрямку проводять блискучі флангові операції. ЗСУ не пішли у лобові фронтальні атаки, а здійснили обхідні флангові маневри. Встановлення вогневого контролю на висотах, які розташовані на північ й південь від Бахмуту, дає достатньо серйозні можливості для того, аби контролювати й сам Бахмут.
"Я думаю, що є шанси просуватися далі, встановити вогневий контроль й брати в оточення російські війська. Це дуже добре для морального духу, бо ми прекрасно розуміємо, скільки триває битва за Бахмут. Місто-фортеця є визначальною, адже про нього знає весь світ", – сказав Мусієнко.
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Скільки триватиме наступ
Військовий експерт припустив, що вікно можливостей для нашого наступу цього року буде обмежене жовтнем – листопадам тому, що погодні умови не дозволятимуть надалі вести бойові дії із залученням важкої техніки.
"Попри скепсис до середини – кінця жовтня в України точно будуть успіхи й буде чим пишатися в результаті контрнаступу", – додав Мусієнко.
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