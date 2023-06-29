Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что любые достижения украинских защитников и защитниц важны, ведь они вносят вклад в нашу победу.

Читайте также Продвинулись через мощные фортификационные сооружения: военный эксперт рассказал о боях на Юге

Высокие шансы

По мнению военного эксперта, Украина придет к тому, что будет срезано все выступление российских войск в районе Соледара и дальше южнее. Наши бойцы освободят все территории, которые Россия захватывала с 2022 года. Теперь для этого есть реальные шансы.

Обратите внимание! В утренней сводке Генштаба 29 июня сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перехватили стратегическую инициативу. Наши бойцы проводят наступательные линии по широкому фронту на флангах самого Бахмута. Кроме того, воины уже закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны на Бахмутском направлении проводят блестящие фланговые операции. ВСУ не пошли в лобовые фронтальные атаки, а совершили обходные фланговые маневры. Установление огневого контроля на высотах, расположенных к северу и югу от Бахмута, дает достаточно серьезные возможности для того, чтобы контролировать и сам Бахмут.

"Я думаю, что есть шансы продвигаться дальше, установить огневой контроль и брать в окружение российские войска. Это очень хорошо для морального духа, потому что мы прекрасно понимаем, сколько длится битва за Бахмут. Город-крепость является определяющей, ведь о нем знает весь мир", – сказал Мусиенко.

Как долго продлится контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Сколько будет длиться наступление

Военный эксперт предположил, что окно возможностей для нашего наступления в этом году будет ограничено октябрем – ноябрем потому, что погодные условия не позволят вести боевые действия с привлечением тяжелой техники.

"Несмотря на скепсис к середине – концу октября у Украины точно будут успехи и будет чем гордиться в результате контрнаступления", – добавил Мусиенко.

Успехи контрнаступления ВСУ: последние новости