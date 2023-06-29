Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что любые достижения украинских защитников и защитниц важны, ведь они вносят вклад в нашу победу.
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Высокие шансы
По мнению военного эксперта, Украина придет к тому, что будет срезано все выступление российских войск в районе Соледара и дальше южнее. Наши бойцы освободят все территории, которые Россия захватывала с 2022 года. Теперь для этого есть реальные шансы.
Силы обороны на Бахмутском направлении проводят блестящие фланговые операции. ВСУ не пошли в лобовые фронтальные атаки, а совершили обходные фланговые маневры. Установление огневого контроля на высотах, расположенных к северу и югу от Бахмута, дает достаточно серьезные возможности для того, чтобы контролировать и сам Бахмут.
"Я думаю, что есть шансы продвигаться дальше, установить огневой контроль и брать в окружение российские войска. Это очень хорошо для морального духа, потому что мы прекрасно понимаем, сколько длится битва за Бахмут. Город-крепость является определяющей, ведь о нем знает весь мир", – сказал Мусиенко.
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Сколько будет длиться наступление
Военный эксперт предположил, что окно возможностей для нашего наступления в этом году будет ограничено октябрем – ноябрем потому, что погодные условия не позволят вести боевые действия с привлечением тяжелой техники.
"Несмотря на скепсис к середине – концу октября у Украины точно будут успехи и будет чем гордиться в результате контрнаступления", – добавил Мусиенко.
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