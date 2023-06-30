Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, невдовзі ворог потрапить в оперативне оточення, адже ми вийдемо на панівні висоти.
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Біля Бахмута у ворога дуже важке становище
Світан зазначив, що в районі Бахмута у росіян зараз дуже погане становище. Наші війська рухаються на 4 напрямках – на 3 від Бахмута й на одному до самого міста. Від Бахмута ми рухаємося в бік Берхівки, а далі на перетин траси Дебальцеве – Слов'янськ.
Можна казати, що ми з півночі починаємо напівоточувати Бахмут,
– сказав полковник запасу.
Адже, пояснив він, район Берхівки – це панівні висоти. Також ми рухаємося в бік Кліщіївки, яка розташована у низині, але поряд є висоти. І наше завдання – зайняти їх. Також є рух на південь – на Горлівку, що вздовж висот.
Світан розповів про останні зітхання російської армії біля Бахмута: дивіться відео
Росіянам загрожує оперативне оточення
Полковник запасу заявив, що росіяни намагаються контратаками зупинити наш наступ у районі Берхівки, Курдюмівки та Кліщіївки. Тобто там, де ми просуваємося.
Це останні зітхання російської армії на цих напрямках,
– наголосив Світан.
Після відбиття російських атак, на його думку, ми вже на контратаках скинемо їх із висот. Подібні заходи будуть здійснені у найближчі 1,5 – 2 тижні в районі Бахмута.
А далі, за словами Світана, ворог потрапить в оперативне оточення, адже ми вийдемо на висоти у районі Берхівки та Кліщіївки, потім перейдемо в режим знищення російських військ. А росіяни сидітимуть в оперативному котлі, поки їм не набридне помирати щодня по 2 – 3 роти. Потім вони самі підуть звідти, як свого часу з острова Зміїного.
Яка зараз ситуація на фронті: коротко
- Українські воїни продовжують здійснювати наступальні операції на Сході та Півдні нашої держави й змушують ворога втікати. ЗСУ, зокрема, наполегливо рухаються до звільнення Мелітополя та Бердянська, що у Запорізькій області.
- ЗСУ системно вибивають ворога та випалюють його позиції на Таврійському напрямку. Лише за попередню добу загарбницька армія втратила 3 роти солдатів.
- Окрім того, загарбники й самі чудово "пакетизуються". Цікавий інцидент трапився у населеному пункті Сергіївка, що в Херсонській області. Там окупанти підірвалися на мінах, які встановили під час попередньої ротації.