Про це розповів командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський. Загарбницька армія втратила 3 роти солдатів.

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ЗСУ знищують окупантів на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога та випалює його позиції.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти,

– зауважив командувач.

Окрім цього, ЗСУ знищили 13 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

2 танки,

3 ББМ,

2 БМ-21 "Град",

2С5 "Гіацинт-С",

БпЛА "Supercam" тощо.

"Армія працює. Слава Україні!" – підсумував Тарнавський.

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Загальні втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни проти України Росія зазнає величезних втрат. Загалом з 24 лютого 2022 року загарбницька армія скоротилася на 228 340 осіб. Однак варто зауважити, що ці дані – приблизні, адже активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Окрім цього, окупанти втратили силу-силенну техніки, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, українські військові вже спопелили: