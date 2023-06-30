Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия потеряла 3 роты солдат.

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ВСУ уничтожают оккупантов на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении украинская армия системно выбивает врага и выжигает его позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1130 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,
– заметил командующий.

Кроме того, ВСУ уничтожили 13 единиц военной техники врага, в частности:

  • 2 танка,
  • 3 ББМ,
  • 2 БМ-21 "Град",
  • 2С5 "Гиацинт-С",
  • БпЛА "Supercam" и т.д.

"Армия работает. Слава Украине!" – подытожил Тарнавский.

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Общие потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны против Украины Россия несет огромные потери. В целом с 24 февраля 2022 года захватническая армия сократилась на 228 340 человек. Однако следует заметить, что эти данные – приблизительные, ведь активные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Кроме этого, оккупанты потеряли уйму техники, единица которой кое-где стоит несколько миллионов долларов. В частности, украинские военные уже испепелили:

  • танки – 4041 (+3 в сутки 29 июня) единицы,
  • боевые бронированные машины – 7863 (+6) единиц,
  • артиллерийские системы – 4127 (+11) единиц,
  • РСЗО – 630 (+3) единицы,
  • средства ПВО – 389 (+1) единица,
  • самолеты – 315 (+0) единиц,
  • вертолеты – 308 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6) единиц,
  • крылатые ракеты – 1261 (+0) единиц,
  • корабли и катера – 18 (+0) единиц,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6785 (+5) единиц,
  • специальная техника – 569 (+0 единиц).