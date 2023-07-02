Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат Окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, Китай опасается, что преемник Путина будет придерживаться прозападной политики и будет недружественным к КНР.
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Прозападный и недружественный к Китаю
Рашкин отметил, что Китай пугает неопределенность в отношениях с Россией. Если путинский режим будет свергнут, то к власти придет новый человек. Скорее всего, новый лидер захочет избавиться от санкций, поэтому будет придерживаться прозападной политики.
Китаю не нравится неопределенность. Как говорят аналитики, следующий у власти в России будет более дружественным к Западу, потому что нужно будет развивать экономику, избавляться от санкций,
– сказал он.
Политический деятель подчеркнул, что дружественный к Западу будет означать недружественный к Китаю. Поэтому Пекин хочет, чтобы Путин оставался у власти, чтобы преемник не был "хуже" для них.
Рашкин о позиции Китая: смотрите видео
"Переворот" в России: последние новости
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что если бы Пригожин дошел до Москвы, он бы показал, что в России нет власти. С другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или еще откуда-то стали бы утверждать, что они являются легитимными властями, что создало бы в стране ситуацию двух властей, которые сразу бы разделились.
- Издание The Wall Street Journal написало, что когда Евгений Пригожин начал мятеж в России, директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил по телефону председателю службы внешней разведки страны-террористки Сергею Нарышкину. Основной целью было заверить Кремль, что США никоим образом к этим событиям не причастны и это исключительно внутреннее дело России.
- Издание The New York Times отметило, что в день мятежа Пригожина, 24 июня, Путин был на яхте в Санкт-Петербурге. Оттуда он наблюдал за фестивалем "Алые паруса". По словам политического журналиста Михаила Зыгаря, диктатор еще ни разу не упустил праздник выпускников в своем родном городе. Не сделал он этого и в день мятежа.