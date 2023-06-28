Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Путін виглядає як лідер із великою кількістю проблем всередині країни, які обмежують його здатність відігравати суттєву роль у міжнародних процесах.

Дивіться також Відреагували аж через добу: у Китаї висловилися щодо заколоту у Росії

"Гадаю, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий "переворот". Після цих подій Сі не розглядає Росію як союзника, а виключно як сировинну базу", – вважає військовий експерт.

Як Китай відреагував на події 24 червня: дивитись відео

Путін – це Горбачов 1991 року

Риторика бункерного діда після заколоту Пригожина вражає своєю нікчемністю. Він заявив, що більшість бійців ПВК "Вагнер" – патріоти Росії, і їх просто намагалися використати проти своїх побратимів.

"Путін повторює Горбачова 1991 року, який після серпневого путчу говорив, що контролює ситуацію, запевняв, що "ми вистояли", "відстояли демократію" і тому подібне, а через три місяці склав повноваження. Ціль досягнута: Путін заляканий, Путін боїться, Путін сьогодні максимально слабкий", – додав Жданов.

Реакція Китаю на заколот Пригожина