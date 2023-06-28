Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Путін виглядає як лідер із великою кількістю проблем всередині країни, які обмежують його здатність відігравати суттєву роль у міжнародних процесах.
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"Гадаю, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий "переворот". Після цих подій Сі не розглядає Росію як союзника, а виключно як сировинну базу", – вважає військовий експерт.
Як Китай відреагував на події 24 червня: дивитись відео
Путін – це Горбачов 1991 року
Риторика бункерного діда після заколоту Пригожина вражає своєю нікчемністю. Він заявив, що більшість бійців ПВК "Вагнер" – патріоти Росії, і їх просто намагалися використати проти своїх побратимів.
"Путін повторює Горбачова 1991 року, який після серпневого путчу говорив, що контролює ситуацію, запевняв, що "ми вистояли", "відстояли демократію" і тому подібне, а через три місяці склав повноваження. Ціль досягнута: Путін заляканий, Путін боїться, Путін сьогодні максимально слабкий", – додав Жданов.
Реакція Китаю на заколот Пригожина
- 23 червня Євгеній Пригожин заявив, що міноборони Росії буцімто обстріляло тилові позиції бійців ПВК "Вагнер" і оголосив похід на Москву. Наступного дня вагнерівці були за 200 кілометрів від Москви, та вже ввечері самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко провів з ним перемовини. Після них Пригожин заявив, що розвертає колони та зупиняє заколот.
- У Китаї заколот Пригожина прокоментували лише через добу, уникаючи будь-яких оцінок та зазначивши, що це внутрішні справи Росії. Реакція Пекіна була оприлюднена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Китаю 25 червня.
- Офіційний представник МЗС Китаю утримався від докладних коментарів щодо цього, висловивши водночас підтримку Росії.