Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Путин выглядит как лидер с большим количеством проблем внутри страны, ограничивающих его способность играть существенную роль в международных процессах.

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"Думаю, что в Китае даже был определенный шок от того, насколько российский президент испугался. Там демонстративно вызвали замминистра внешних дел и попросили подготовить отчет о так называемом "перевороте". После этих событий Си не рассматривает Россию как союзника, а исключительно как сырьевую базу", – считает военный эксперт.

Как Китай отреагировал на события 24 июня: смотреть видео

Путин – это Горбачев 1991 года

Риторика бункерного деда после мятежа Пригожина поражает своим ничтожеством. Он заявил, что большинство бойцов ЧВК "Вагнер" – патриоты России, и их просто пытались использовать против своих собратьев.

"Путин повторяет Горбачева в 1991 году, который после августовского путча говорил, что контролирует ситуацию, уверял, что "мы выстояли", "отстояли демократию" и тому подобное, а через три месяца сложил полномочия. Цель достигнута: Путин запуган, Путин боится, Путин сегодня максимально слаб", – добавил Жданов.

Реакция Китая на мятеж Пригожина