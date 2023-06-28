Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Путин выглядит как лидер с большим количеством проблем внутри страны, ограничивающих его способность играть существенную роль в международных процессах.
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"Думаю, что в Китае даже был определенный шок от того, насколько российский президент испугался. Там демонстративно вызвали замминистра внешних дел и попросили подготовить отчет о так называемом "перевороте". После этих событий Си не рассматривает Россию как союзника, а исключительно как сырьевую базу", – считает военный эксперт.
Как Китай отреагировал на события 24 июня: смотреть видео
Путин – это Горбачев 1991 года
Риторика бункерного деда после мятежа Пригожина поражает своим ничтожеством. Он заявил, что большинство бойцов ЧВК "Вагнер" – патриоты России, и их просто пытались использовать против своих собратьев.
"Путин повторяет Горбачева в 1991 году, который после августовского путча говорил, что контролирует ситуацию, уверял, что "мы выстояли", "отстояли демократию" и тому подобное, а через три месяца сложил полномочия. Цель достигнута: Путин запуган, Путин боится, Путин сегодня максимально слаб", – добавил Жданов.
Реакция Китая на мятеж Пригожина
- 23 июня Евгений Пригожин заявил, что минобороны России якобы обстреляло тыловые позиции бойцов ЧВК "Вагнер" и объявил поход на Москву. На следующий день вагнеровцы были в 200 километрах от Москвы, и уже вечером самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко провел с ним переговоры. После них Пригожин заявил, что разворачивает колонны и останавливает мятеж.
- В Китае мятеж Пригожина прокомментировали только через сутки, избегая каких-либо оценок и отметив, что это внутренние дела России. Реакция Пекина была опубликована на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая 25 июня.
- Официальный представитель МИД Китая воздержался от подробных комментариев по этому поводу, выразив одновременно поддержку России.