Свою оценку на случившееся дали в Министерстве иностранных дел Китая. Так, в Поднебесной уточнили, что события – это лишь внутренние дела России.

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Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всесторонний стратегический партнер для координации новой эры Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания,

– подчеркнул спикер МИД.

В преддверии события в России в Пекине не комментировали.

Заметим, что ранее представитель ЕС по внешней и политике безопасности Питер Стано заявил, что истинные намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане. Более того, вероятно, как-то "держит Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в войне".

При этом Пекин использует Москву для собственной выгоды, пытаясь превратить Россию в лояльную и зависимую от него страну.

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