Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Однако это не означает, что противостояние США и Китая уменьшится.

Обратите внимание Блинкен в Пекине: возможна ли оттепель в отношениях США и Китая

Китай не отважился

Во время визита в Китай Блинкен также отметил, что необходимо не разрешить конкуренции перерасти во вражду и откровенный конфликт. И прежде всего этого не желает Пекин. Если бы было наоборот, Китай уже давно бы попытался захватить Тайвань.

"Хотя, если гипотетически допустить, что Путину удалось бы захватить Украину, тогда возможно Китай решился бы это сделать. Но увидев, чем заканчивается путинская авантюра, Пекин не хочет в это лезть", - предположил журналист.

Обратите внимание! Визит Блинкена в Китай должен был состояться в феврале 2023 года. Однако он был отменен из-за появления в небе над Соединенными Штатами китайского шара-шпиона. Тогда отношения между США и Китаем накалились.

Си Цзиньпин заинтересован в Путине

Китай имеет свои интересы, и сегодня ему выгодно быть этаким патроном России.

Россия к нему прижимается, хотя Китай испытывает от этого некоторую брезгливость. Ему интересна Россия с ее территориями, дешевыми полезными ископаемыми в виде колонии. Но слишком близко приближаться к путинскому режиму он не хочет,

– отметил Зильбер.

Си Цзиньпин заинтересован в сохранении власти Путина и в том, чтобы Россия превратилась в большую Северную Корею, которая будет полностью зависеть от Китая.

С другой стороны, Пекин сегодня имеет большую проблему – огромное количество населения Китая нужно обеспечить работой и кормить. И сейчас экономический кризис, который может начаться из-за войны России против Украины Китаю, совсем не нужен.

В то же время, применение Путиным ядерного оружия для Пекина также будет означать катастрофу. И именно поэтому Си Цзиньпин предупредил российского диктатора, что не будет это терпеть даже на уровне риторики.

Однако Путин через несколько дней после визита китайского лидера в Москву заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. И это был откровенный плевок в сторону Китая.

"В этом смысле интересы США и Китая совпадают – никто не хочет допустить экономический кризис и применение ядерного оружия. И Вашингтон предпочитает договориться с Пекином о том, что он не будет поставлять летальное оружие в Россию. И чтобы Китай не изменил эту позицию, когда увидит, что у Путина совсем плохие дела в Украине, Блинкен приехал договариваться", – подчеркнул журналист.

Какие цели визита Энтони Блинкена в Китай: смотрите видео

Китай в последнее время пытается стать геополитическим игроком. Он активизировал свои интересы на Ближнем Востоке и хочет стать там влиятельным фактором. А также в Африке, Восточной Азии.

"Наверное, у Си Цзиньпина после того, как он "обнулился", появились внешнеполитические амбиции", - предположил Цви Зильбер.

Визит госсекретаря США в Китай: что известно