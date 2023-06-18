Подробнее о визите Энтони Блинкена в Пекин и о том, стоит ли ожидать оттепели в отношениях США и Китая – анализирует журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Две важные цели визита Блинкена в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние 5 лет.

По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

В преддверии визита Блинкена в Пекин высокопоставленный американский дипломат рассказал японскому изданию Kyodo, что его визит в Пекин имеет еще две важные цели: продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих "реальных опасениях по ряду вопросов", и изучать потенциальные области сотрудничества, где "пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата".

Однако эти тезисы не описывают общую адженду визита Блинкена в Китай.

В США традиционно уверяют, что не ожидают прорыва в сложных и запутанных отношениях с Китаем только благодаря поездке Блинкена. При этом они считают, что такой визит проложит путь к расширению контактов между высокопоставленными официальными лицами США и Китая по всем направлениям.

Мол, это только начало сложного пути. В ходе визита в Пекин госсекретарь США должен провести серию переговоров с высокопоставленными китайскими чиновниками в течение двух дней. Они также могут включать встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в конце визита.

Почему в отношениях США и Китая возникла напряженность

Впрочем, прежде чем перейти к конкретике, стоит напомнить, что поездка Блинкена была согласована президентами США и Китая еще в ноябре 2022 года на встрече G20 в Индонезии.

Первоначально планировалось, что Блинкен отправится в Пекин в феврале, однако после пролета над Штатами предполагаемого китайского воздушного шара Вашингтон отложил намерения визита на неопределенный срок.

После того как Америка сбила китайский воздушный шар над военными объектами США, между странами еще больше возросла напряженность.

Пекин отрицал обвинения в сборе секретной информации. Но, как писали американские СМИ, в аэростате все же нашли оборудование, с помощью которого мог производиться сбор данных.

Но Китай также готовил почву для сегодняшнего визита Блинкена. В частности, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь накануне заявил, что США "должны работать" с Китаем и прекратить "безответственную травлю" страны, которая якобы "не является главным соперником" Америки.

Мол, это огромное заблуждение, ведь две могущественные страны могут нормально сосуществовать в конкурентном мире.

Какова основная цель поездки Блинкена

Однако, как пишет СNN, официальные лица США рассматривают эту поездку как попытку восстановить нормальные каналы связи с Китаем во избежание конфликта между двумя крупными государствами мира.

Мол, сейчас нужно продолжить то, о чем Байден и Си договорились на Бали в конце прошлого года, а именно: установить устойчивые, регулярные линии связи на высшем уровне, чтобы не возникало недоразумений.

Также перед Блинкеном стоит задача восстановить каналы связи между военными США и Китая.

Ведь даже на форуме безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре министры обороны обеих стран имели возможность поговорить, но просто пожали руки друг другу, только со сцены обменивались обвинениями. Китай тогда наотрез отказался от военного диалога.

Визит Блинкена в Пекин начался со встречи с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Уже в понедельник запланирована встреча Блинкена с главным дипломатом Китая Ван И, а также, возможно, с Си Цзиньпином.

Китай согласился на визит Блинкена не просто так

Однако американские эксперты указывают на то, что Китай согласился на визит Блинкена не просто так. Аналитики уверены, Пекин чувствует себя достаточно уверенно в своей позиции, а потому и готов общаться.

Вся та дипломатия, которую ведет Пекин, призвана показать, что Китай становится все более влиятельным и именно поэтому требует от США соответствующего к себе отношения.

С другой стороны, несмотря на то, что Пекин пытается установить отдельный мировой порядок, где не доминируют Соединенные Штаты, Китай все еще зависим и нуждается в американских инвестициях и торговле.

Китай сталкивается с медленным ростом, замедлением роста недвижимости, рекордным уровнем безработицы среди молодежи и сокращением иностранных инвестиций. Центральный банк Китая на этой неделе снизил ключевые процентные ставки, а новые экономические данные показали, что восстановление после пандемии утратило импульс.

И по этому поводу довольно точно высказался эксперт по внешней политике Китая Бейтс Гилл, который откровенно заметил, что, несмотря на довольно разную политику обеих стран, торговля между ними только растет.

И здесь сложно говорить о том, что якобы кто-то из них готов разорвать отношения.

Следовательно, если Китай стремится к росту, в его же интересах искать точки соприкосновения с США. Хотя вопрос национальной безопасности все равно остается краеугольным камнем в отношениях обеих стран. И тут договориться вряд ли удастся.

Вопрос Украины – на повестке дня визита Блинкена

В то же время, что касается войны России против Украины, этот вопрос также стоит на повестке дня визита Блинкена в Пекин.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Блинкен будет точно держаться вопроса обеспокоенности США из-за возможности передачи летального оружия из Китая в Россию.

Также Миллер отметил, что США приветствуют участие любой страны, желающей помочь обеспечить справедливый мир в Украине. Это также будет предметом разговоров в Пекине.

И здесь происходит то, что, может быть, сыграет нам на руку. Издание Bloomberg пишет, что президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

И по этому поводу Байден сделал вполне разумное заявление, которое должно несколько ослабить напряженность между Китаем и США из-за воздушного шара сбитого над Штатами в феврале. Неожиданно Байден говорит, возможно руководство Китая и не знало, что происходит.

Следует добавить, что встреча Байдена и Си может состояться уже в ноябре, когда США будут принимать у себя саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Администрация Байдена уже неоднократно заявляла, что будет "приветствовать" роль Китая в содействии "справедливому и устойчивому миру" в Украине.

Однако в то же время Вашингтон постоянно говорит о том, что Пекин должен повлиять на диктатора Путина, чтобы тот забрал свои войска из Украины.

И поскольку ожидается, что Си Цзиньпин посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, возможность проведения саммита Байдена и Си будет побуждать обе стороны искать конструктивные результаты.

Впрочем, американских обозревателей и политиков сейчас интересует и более глобальный вопрос.

К примеру, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли уже откровенно говорит, что Блинкен должен задать китайской стороне главный вопрос: почему и зачем Китай готовится к войне и зачем он пытается усилить свое влияние в Западном мире. По мнению Хэйли, это вопросы, на которые не хотел бы отвечать Китай, но США пришло время их задать.