Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Проте це не означає, що протистояння США та Китаю зменшиться.

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Китай не наважився

Під час візиту в Китай Блінкен також зауважив, що необхідно не дозволити конкуренції перерости у ворожнечу та відвертий конфлікт. І перш за все цього не хоче Пекін. Якби було навпаки, то Китай вже давно б спробував захопити Тайвань.

"Хоча, якщо гіпотетично допустити, що Путіну вдалося б захопити Україну, тоді б можливо Китай наважився це зробити. Але побачивши, чим закінчується путінська авантюра, Пекін не хоче в це лізти", – припустив журналіст.

Зверніть увагу! Візит Блінкена до Китаю мав відбутися у лютому 2023 року. Проте він був скасований через появу в небі над Сполученими Штатами китайського кулі-шпигуна. Тоді стосунки між США та Китаєм значно напружились.

Сі Цзіньпін зацікавлений в Путіні

Китай має власні інтереси, і сьогодні йому вигідно бути таким собі патроном Росії.

Росія до нього тиснеться, хоча Китай відчуває від цього деяку бридливість. Йому цікава Росія з її територіями, дешевими корисними копалинами у вигляді колонії. Але занадто близько наближатись до путінського режиму він не хоче,

– відзначив Зільбер.

Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні влади Путіна і в тому, щоб Росія перетворилась на велику Північну Корею, яка буде повністю залежати від Китаю.

З іншого боку Пекін сьогодні має велику проблему – величезну кількість населення Китаю потрібно забезпечити роботою та годувати. І зараз економічна криза, яка може розпочатися через війну Росії проти України Китаю зовсім не потрібен.

Водночас застосування Путіним ядерної зброї для Пекіна також буде означати катастрофу. І саме тому Сі Цзіньпін попередив російського диктатора, що не буде це терпіти навіть на рівні риторики.

Проте Путін за кілька днів після візиту китайського лідера до Москви, заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І це був відвертий плювок у бік Китаю.

"В цьому сенсі інтереси США та Китаю збігаються – ніхто не хоче допустити економічну кризу та застосування ядерної зброї. І Вашингтон воліє домовитись з Пекіном про те, що він не буде постачати летальну зброю до Росії. І щоб Китай не змінив цю сою позицію, коли побачить, що у Путіна зовсім погані справи в Україні, Блінкен поїхав домовлятися", – наголосив журналіст.

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Китай останнім часом намагається стати геополітичним гравцем. Він активізував свої інтереси на Близькому Сході і хоче стати там впливовим чинником. А також в Африці, Східній Азії.

"Напевно у Сі Цзіньпіна після того, як він "обнулився", з'явились зовнішньополітичні амбіції", – припустив Цві Зільбер.

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