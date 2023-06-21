Байден порівняв Сі Цзіньпіна з "диктатором" під час політичного збору коштів у Каліфорнії 20 червня. Він виголосив незаплановану промову приблизно через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його нещодавня поїздка принесла "прогрес" у відновленні розірваних відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Байден розповів, чому Сі засмутився через збиту кулю

У своїй промові Байден спробував пояснити, чому Сі "засмутився". Зокрема, лідер США сказав, що глава Китаю не знав про шпигунське обладнання у повітряній кулі, яку збили на початку 2023 року над військовими об'єктами Америки.

Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що воно там було. Ні, я серйозно. Це те, що дуже бентежить диктаторів, коли вони не знають, що сталося,

– сказав Байден учасникам збору коштів.

Як пише CCN, зауваження Байдена з'явилися на тлі особливо напружених відносин між США та Китаєм.

Лідер США у своєму виступі також похвалив роботу Блінкена з відновлення відносин, повторивши, що він "добре попрацював", і додавши, що поліпшення відносин "займе час".

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На другому зборі коштів у вівторок Байден сказав донорам, що посол США з питань клімату Джон Керрі, як він сподівається, також здійснить поїздку до Китаю "досить скоро" з метою обговорення питань навколишнього середовища.

Блінкен – перший держсекретар США, який відвідав Пекін за останні п'ять років. У Пекіні він провів зустрічі з вищими посадовими особами, включаючи Сі, "які не призвели до значних проривів, але обидві сторони домовилися продовжувати подальшу дипломатичну взаємодію", пише CNN.

Байден, зі свого боку, нещодавно заявив журналістам, що сподівається зустрітися з Сі протягом "наступних кількох місяців". Зустріч лідерів США та Китаю може відбутися у листопаді.