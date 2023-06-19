Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбиває підсумки візиту держсекретаря США до Китаю та аналізує, чи дійсно можлива відлига у відносинах двох країн.

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Як Китай змусив Блінкена бути більш м'яким

У Пекіні відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Цю зустріч американські ЗМІ вже називають потенційно вирішальним кроком до налагодження американо-китайських відносин після того, як вони зайшли в глухий кут унаслідок суперечки щодо китайської повітряної кулі спостереження на початку цього року.

Але ця зустріч могла б і не відбутися. Адже до останнього не було зрозуміло, чи зустрінеться Сі з Блінкеном. Річ у тім, що в минулому для китайського лідера було звичайною справою зустрічатися з державними секретарями США, які прибули з візитом, але сьогоднішня зустріч була підтверджена лише за 45 хвилин до того, як Сі та Блінкен потиснули один одному руки.

Це свідчить про те, наскільки ретельно організованою була ця поїздка. А ще це свідчить, що Китай навмисно підігрівав цю зустріч, намагаючись змусити Блінкена бути більш м'яким.

Напередодні Блінкен провів загально понад 10 годин з представниками МЗС Китаю. І Пекін натякав на те, що зустріч Блінкена та Сі можлива лише у разі якогось прориву у відносинах між Китаєм та США.

Тож, той факт, що зустріч зрештою відбулася, дійсно доводить, що певні зрушення є. Адже, якби зустріч між Сі та Блінкеном під час його дводенного візиту до Пекіна не відбулася, то це звісно не було б трагедією.

Але це б підкреслило певну неповагу до американського гостя й одразу б показало, що жодних нормальних домовленостей насправді немає.

Блінкен назвав мету візиту в Пекін

Зрештою, зустріч Сі та Блінкена відбулася в пекінському Великому залі народних зборів. І от на спільному брифінгу Блінкен відверто заявив, що мета його візиту знайти спільні точки дотику, аби нарешті вирішити питання розбіжностей. Блінкен заявив про прихильність Сполучених Штатів до відповідального підходу до відносин з Китаєм.

Важливо відзначити, що саме Сі Цзіньпін заявив, що під час візиту Блінкена сторонам вдалося вирішити кілька дуже важливих питань, що, на його думку, має наблизити потепління у відносинах США та Китаю.

А ще дуже показово Сі запевнив, що нібито Китай не прагне якось замістити собою США, а тому обом країнам треба знайти формулу мирного співіснування. Сі згадав домовленості з Байденом не просто так.

Які розбіжності між США та Китаєм

Однак за красивою риторикою все ж варто розуміти, що дві глобальні держави дедалі більше сваряться через низку питань, починаючи від тісних зв'язків Пекіна з Москвою і закінчуючи зусиллями Америки обмежити продаж передових технологій Китаю.

Ключовим серед цих занепокоєнь з боку США є відновлення обірваних ліній зв'язку, які були розірвані протягом останнього року, особливо коли йдеться про військовий діалог високого рівня.

Адже Вашингтон постійно пояснює Пекіну, що маленька помилка може швидко перерости у конфлікт. Яскравий приклад – це збиття над США повітряної кулі у лютому.

Тоді США звинуватили Китай у шпигунстві, але вчора Джо Байден заявив, що, можливо, керівництво Китаю і не знало всіх подробиць щодо цієї кулі, але за відсутності діалогу цей інцидент міг перерости у щось більше.

Китай грав з Блінкеном у хорошого та поганого поліцейського

Втім, зустрічі Блінкена з Сі передували багато годин його діалогу з іншими посадовцями Китаю. І там все ж не обійшлося без взаємних звинувачень.

Зокрема, тригодинна зустріч між Блінкеном і головним радником із закордонних справ Китаю Ван Ї, що відбулася перед зустріччю Блінкена з Сі, якраз підкреслила серйозні труднощі в подоланні недовіри, яка характеризує відносини двох країн.

Ван Ї традиційно звинуватив Вашингтон у "неправильному сприйнятті" Китаю як "першопричину" погіршення відносин між двома сторонами.

Натомість Блінкен наголосив на необхідності для країн "відповідально" керувати своєю конкуренцією через "відкриті канали зв'язку", щоб гарантувати, що вона "не переросте в конфлікт".

Але показово, що заяви Вана Ї були більш критичними, в той час як заяви міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана навпаки були відверто м'якими.

Тобто посадовці явно грали у хорошого та поганого поліцейського. З Цінь Ганем Блінкен говорив близько 5 годин, а потім була ще й робоча вечеря. І саме Цінь Ган заявив про те, що "обидві сторони продемонстрували бажання знизити напруженість".

З іншого боку, варто ще й подивитися на реакцію китайських провладних ЗМІ, які зазвичай доволі критично відгукуються про США.

Державні ЗМІ Китаю довгий час зображували Вашингтон як недобросовісного гравця, відповідального за дестабілізацію відносин. Цього разу щось сильно змінилося.

Звісно, у китайських ЗМІ все ще багато говорять про те, що треба зробити Вашингтону, який нібито несправедливо намагається придушити китайську економіку і тому подібне. Але, провладне видання Global Times раптом випускає цілу редакційну колонку, в якій запевняє, що китайці готові до відвертого діалогу і що саме Китай прагне побудувати зі США хороші відносини.

Коли Байден зустрінеться із Сі

Однак тепер варто все ж повернутися до заяви Сі Цзіньпіна про його домовленості з Байденом. Адже початково візит Блінкена було узгоджено, як продовження дружньої особистої зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі на полях G20 на Балі в листопаді минулого року.

Саме тоді було домовлено про намагання поладнати. І тепер завдання Блінкена полягало в тому, аби побудувати шлях до нової зустрічі Сі та Байдена, під час якої обидва могли б підсумувати їхні попередні домовленості та продовжити шлях далі.

І от вже відомо, що зустріч Байдена та Сі може відбутися листопаді, коли США прийматимуть у себе саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

І ще варто додати, що адміністрація Байдена вже неодноразово заявляла, що "вітатиме" роль Китаю у сприянні "справедливого та сталого миру" в Україні.

Однак Вашингтон водночас постійно говорить про те, що Пекін має вплинути на диктатора Путіна, аби той забрав свої війська з України.

І оскільки очікується, що Сі Цзіньпін відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, можливість проведення саміту Байдена і Сі спонукатиме обидві сторони шукати конструктивні результати.

Відносини Пекіна і Вашингтона виходять за рамки США та Китаю

Саме тому низка експертів запевняє, що насправді відносини Вашингтона та Пекіна – це не просто питання США та Китаю. Адже, відверто кажучи, в Європі багато хто очікує на потепління відносин з Китаєм, щоб не довелося наслідувати риторику США та віддалятися від Пекіна.

ЄС цього здебільшого не прагне. Адже у 2020 році Китай вже випередив США як найбільшого торговельного партнера Європи. Окрім того, союзники США по НАТО також жаліються на те, що вони можуть опинитися втягнутими навіть у військовий конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Ба більше, в Європі, такі як президент Франції Макрон вважають, що без залучення Китаю вирішити питання війни Росії проти України буде складніше.

Тим паче, що Китай наразі проводить свою дипломатію так, аби показати, що саме він може виступати великим миротворцем по всьому світу.

Отже, оглядачі CNN приходять до висновку, що насправді від результатів візиту Блінкена до Китаю залежить не лише доля американо-китайських відносин.