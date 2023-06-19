Журналист 24 Канала Алексей Печий подводит итоги визита госсекретаря США в Китай и анализирует, возможна ли оттепель в отношениях двух стран.

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Как Китай заставил Блинкена быть более мягким.

В Пекине состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Эту встречу американские СМИ уже называют потенциально решающим шагом к налаживанию американо-китайских отношений после того, как они зашли в тупик в результате спора по поводу китайского воздушного шара наблюдения в начале этого года.

Но эта встреча могла бы не состояться. Ведь до последнего не было понятно, встретится ли Си с Блинкеном. Дело в том, что в прошлом для китайского лидера было обычным делом встречаться с прибывшими с визитом государственными секретарями США, но сегодняшняя встреча была подтверждена лишь за 45 минут до того, как Си и Блинкен пожали друг другу руки.

Это свидетельствует о том, насколько тщательно организована эта поездка. А еще это свидетельствует, что Китай намеренно подогревал эту встречу, пытаясь заставить Блинкена быть более мягким.

Накануне Блинкен провел более 10 часов с представителями МИД Китая. И Пекин намекал на то, что встреча Блинкена и Си возможна только в случае какого-либо прорыва в отношениях между Китаем и США.

Так что тот факт, что встреча в конце концов состоялась, действительно доказывает, что определенные сдвиги есть. Ведь если бы встреча между Си и Блинкеном во время его двухдневного визита в Пекин не состоялась, то это, конечно, не было бы трагедией.

Но это подчеркнуло бы определенное неуважение к американскому гостю и сразу бы показало, что никаких нормальных договоренностей на самом деле нет.

Блинкен назвал цель визита в Пекин

В конце концов встреча Си и Блинкена состоялась в пекинском Большом зале народного собрания. И вот на совместном брифинге Блинкен откровенно заявил, что цель его визита найти общие точки соприкосновения, чтобы решить вопрос разногласий. Блинкен заявил о приверженности Соединенных Штатов к ответственному подходу в отношениях с Китаем.

Важно отметить, что именно Си Цзиньпин заявил, что во время визита Блинкена сторонам удалось решить несколько важных вопросов, что, по его мнению, должно приблизить потепление в отношениях США и Китая.

А еще очень показательно Си заверил, что якобы Китай не стремится как-то заместить собой США, поэтому обеим странам нужно найти формулу мирного сосуществования. Си упомянул договоренности с Байденом не просто так.

Какие разногласия между США и Китаем

Однако за красивой риторикой все же следует понимать, что два глобальных государства все больше ссорятся из-за ряда вопросов, начиная от тесных связей Пекина с Москвой и заканчивая усилиями Америки ограничить продажи передовых технологий Китая.

Ключевым среди этих беспокойств со стороны США является восстановление оборванных линий связи, которые были разорваны в течение последнего года, особенно когда речь идет о военном диалоге высокого уровня.

Ведь Вашингтон постоянно объясняет Пекину, что маленькая ошибка может быстро перерасти в конфликт. Яркий пример – это сбивание над США воздушного шара в феврале.

Тогда США обвинили Китай в шпионаже, но вчера Джо Байден заявил, что, возможно, руководство Китая и не знало всех подробностей относительно этого шара, но при отсутствии диалога этот инцидент мог перерасти во что-то большее.

Китай играл с Блинкеном в хорошего и плохого полицейского

Впрочем, встречи Блинкена с Си предшествовали много часов его диалога с другими чиновниками Китая. И там все-таки не обошлось без взаимных обвинений.

В частности, состоявшаяся перед встречей Блинкена с Си трехчасовая встреча между Блинкеном и главным советником по иностранным делам Китая Ван И как раз подчеркнула серьезные трудности в преодолении недоверия, характеризующего отношения двух стран.

Ван И традиционно обвинил Вашингтон в "неправильном восприятии" Китая как "первопричину" ухудшения отношений между двумя сторонами.

В то же время Блинкен подчеркнул необходимость для стран "ответственно" руководить своей конкуренцией через "открытые каналы связи", чтобы гарантировать, что она "не перерастет в конфликт".

Но показательно, что заявления Вана И были более критичными, в то время как заявления министра иностранных дел Китая Цинь Гана, наоборот, были откровенно мягкими.

То есть чиновники явно играли в хорошего и плохого полицейского. С Цинь Ганем Блинкен говорил около 5 часов, а затем был еще и рабочий ужин. И именно Цинь Ган заявил о том, что "обе стороны продемонстрировали желание снизить напряженность".

С другой стороны, стоит еще посмотреть на реакцию китайских провластных СМИ, которые обычно довольно критически отзываются о США.

Государственные СМИ Китая долгое время изображали Вашингтон как недобросовестного игрока, ответственного за дестабилизацию отношений. На этот раз что-то сильно изменилось.

Конечно, в китайских СМИ все еще много говорят, что нужно сделать Вашингтону, якобы несправедливо пытающемуся подавить китайскую экономику и тому подобное. Но провластное издание Global Times вдруг выпускает целую редакционную колонку, в которой уверяет, что китайцы готовы к откровенному диалогу и что именно Китай стремится построить с США хорошие отношения.

Когда Байден встретится с Си

Однако теперь следует все же вернуться к заявлению Си Цзиньпина о его договоренностях с Байденом. Ведь первоначально визит Блинкена был согласован как продолжение дружеской личной встречи между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си на полях G20 на Бали в ноябре прошлого года.

Именно тогда было договорено о попытках поладить. И теперь задача Блинкена заключалась в том, чтобы построить путь к новой встрече Си и Байдена, во время которой оба могли бы подытожить их предварительные договоренности и продолжить путь дальше.

И вот уже известно, что встреча Байдена и Си может состояться в ноябре, когда США будут принимать у себя саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

И еще стоит добавить, что администрация Байдена уже неоднократно заявляла, что будет "приветствовать" роль Китая в содействии "справедливого и устойчивого мира" в Украине.

Однако Вашингтон в то же время постоянно говорит, что Пекин должен повлиять на диктатора Путина, чтобы тот забрал свои войска из Украины.

И поскольку ожидается, что Си Цзиньпин посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, возможность проведения саммита Байдена и Си побудит обе стороны искать конструктивные результаты.

Отношения Пекина и Вашингтона выходят за рамки США и Китая

Именно поэтому ряд экспертов уверяют, что на самом деле отношения Вашингтона и Пекина – это не просто вопрос США и Китая. Ведь, откровенно говоря, в Европе многие ожидают потепления отношений с Китаем, чтобы не пришлось подражать риторике США и удаляться от Пекина.

ЕС к этому в большинстве своем не стремится. Ведь в 2020 году Китай уже опередил США как крупнейшего торгового партнера Европы. Кроме того, союзники США по НАТО также жалуются на то, что они могут оказаться вовлеченными даже в военный конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Более того, в Европе, такие как президент Франции Макрон, считают, что без привлечения Китая решить вопрос войны России против Украины будет сложнее.

Тем более, что Китай ведет свою дипломатию так, чтобы показать, что именно он может выступать великим миротворцем по всему миру.

Поэтому обозреватели CNN приходят к выводу, что на самом деле от результатов визита Блинкена в Китай зависит не только судьба американо-китайских отношений.