Блінкен в лютому 2023 року скасовував поїздку до Пекіну через китайські кулі-шпигуни. Одна з куль намагалась пролетіти над ракетними полями Монтани.

Дивіться також Франція вимагає від ЄС оголосити торгову війну Китаю: причиною стали електромобілі

Що очікують від візиту Блінкена в Китай

Очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка (19 червня – 24 Канал) він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, видання припускає, що поїздка Державного секретаря США:

може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, включно з візитом глави Мінфіну США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо;

може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах у 2023 році.

Відомо, що Ентоні Блінкен перебуватиме в Китаї 18 – 19 червня.

Що цьому передувало