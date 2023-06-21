У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що слова Байдена про те, що голова КНР Сі Цзіньпін диктатор, є "абсурдними і безвідповідальними". Речниця МЗС Мао Нін висловила незадовлення заявою президента США.

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Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

На зборі коштів у Каліфорнії 20 червня президент США Джо Байден виголосив незаплановану промову, у якій, зокрема, назвав голову Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Також він згадав про кулю, яку Сполучені Штати збили на початку 2023 року над своїми військовими об'єктами.

Байден пояснив, що Сі Цзіньпін був вкрай засмучений збиттям кулі через те, що не знав, що вона була оснащена шпигунським обладнанням.

Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що воно там було. Ні, я серйозно. Це те, що дуже бентежить диктаторів, коли вони не знають, що сталося,

– ствердив Байден.

Ці слова він виголосив трохи більше, ніж за день після відвідання Пекіна держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Візит був запланований для того, щоб покращити стосунки Китаю та Вашингтона, які останнім часом перебувають "на історичному мінімумі".

У Китаї відреагували на коментар Байдена

Мао Нін, речниця МЗС Китаю, заявила, що слова Байдена є неправдивими та шкодять "політичній гідності Китаю".

Коментарі Байдена повністю суперечать фактам і серйозно порушують дипломатичний протокол, а також серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю,

– повідомила вона.

Коментар президента США вона також назвала "відвертою політичною провокацією" та висловила невдоволення. Що ж до кулі, про збиття якої говорив Байден, Мао Нін ствердила, що вона начебто призначалася винятково для метеорологічних досліджень і "випадково збилася з курсу".

"США повинні були впоратися з цим спокійно та професійно", – заявила речниця МЗС.

Наостанок вона зауважила, що у США нібито "спотворили факти" та розкрутили інцидент.

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