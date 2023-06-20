Про неї 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, що Росія боїться, оскільки США та Китай мають дуже тісні економічні зв'язки. І саме Китай більше зацікавлений у співпраці, ніж США.

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"Тому добре, що цей крок відбувся, без скандалів, із взаємними реверансами. Зрозуміло, що далі буде зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна і це буде геть інший рівень. В цьому контексті росіянам страшно. Вони розуміють, якщо питання постане руба, то великі країни між собою домовляться за рахунок так званих національних інтересів Росії", – пояснив політолог.

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Кого обере Китай

Якщо перед Китаєм постане питання вибору, зокрема у плані торгівлі, то він схилиться на бік Заходу, в тому числі США, та Європи, вважає Рейтерович. А Росія й так стане розмінною монетою, від якої можна взяти усе необхідне.

"Тому росіяни так обережно і мляво усе коментували. Мовляв, не домовляться, там розбіжності і так далі", – додав він.

Крім цього виникає ще одне питання – Китай не втручатиметься у президентську виборчу кампанію США. Їм дуже вигідний саме Байден, ніж, наприклад, Трамп. Останній прославився своїми жорсткими антикитайськими заявами і був на боці тих підприємців, які виступають за економічну війну з Китаєм.

За цих умов Китай буде йти на якісь перемовини зі США, розуміючи, що це дасть певний козир Байдену для внутрішньої політики і як результат – більше плюсів Китаю,

– пояснив політолог.

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