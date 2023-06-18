Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, російсько-українська війна на глобальному рівні є одним з елементів конфронтації між США та Китаєм.

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"Якщо ми нашу війну виведемо на глобальний рівень, то з одного боку в ній зацікавлений Китай, а з іншого – США допомагають Україні. Це протистояння Китаю та США", – зазначив Подорожній.

Чого очікувати від візиту Блінкена до Китаю: дивіться відео

Візит Блінкена до Пекіна – це намагання намацати якісь контакти з Китаєм. Однак ні в кого немає жодних очікувань прориву в американсько-китайських відносинах, адже нікуди не поділись Тайвань і війна в Україні.

Зверніть увагу! 2 – 4 червня в Сінгапурі відбувся 20-й Азійський безпековий саміт, який також називають "Діалог Шангрі-Ла". Однією з основних тем стала російсько-українська війна, яка вплинула, зокрема, на Індо-Тихоокеанський регіон. Для Заходу важливо відстежувати політичне зближення між Росією та Китаєм і наслідки цього для майбутнього світу.

Китай хоче впливати на Європу

Вашингтон є головним економічним партнером Пекіна, тому Китай намагається вибудувати свою стратегію в Європі, щоб посунути конкурента.

"Пекін робив усе, щоб ця зустріч не відбулась якомога довше, щоб змусити Вашингтон нервувати", – зауважив Подорожній.

Китай звинуватив Захід у російсько-українській війні