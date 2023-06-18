Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, російсько-українська війна на глобальному рівні є одним з елементів конфронтації між США та Китаєм.
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"Якщо ми нашу війну виведемо на глобальний рівень, то з одного боку в ній зацікавлений Китай, а з іншого – США допомагають Україні. Це протистояння Китаю та США", – зазначив Подорожній.
Чого очікувати від візиту Блінкена до Китаю: дивіться відео
Візит Блінкена до Пекіна – це намагання намацати якісь контакти з Китаєм. Однак ні в кого немає жодних очікувань прориву в американсько-китайських відносинах, адже нікуди не поділись Тайвань і війна в Україні.
Китай хоче впливати на Європу
Вашингтон є головним економічним партнером Пекіна, тому Китай намагається вибудувати свою стратегію в Європі, щоб посунути конкурента.
"Пекін робив усе, щоб ця зустріч не відбулась якомога довше, щоб змусити Вашингтон нервувати", – зауважив Подорожній.
Китай звинуватив Захід у російсько-українській війні
- На цьогорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Китай відверто звинуватив Захід у розпалюванні нової холодної війни та нападі Росії на Україну. І це на тлі провокацій у Тайванській протоці, де китайський військовий корабель перетнув перед американським есмінцем чутливу водну артерію.
- У відповідь міністр оборони Олексій Резніков, який на той час сидів біля китайського представника, стримано зазначив, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Однак уже сьогодні Київ готовий прийняти Пекін як посередника в мирній ініціативі щодо завершення війни, але за умови звільнення всіх окупованих територій.
- До того ж Китай відмовився від особистої зустрічі між міністрами оборони США та Китаю. Водночас Reuters повідомило, що діалог між Вашингтоном і Пекіном таки відбувся, але не публічно. Високопосадовці з приблизно 20 найбільших розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі.