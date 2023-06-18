Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его словам, российско-украинская война на глобальном уровне является одним из элементов конфронтации между США и Китаем.

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"Если мы нашу войну выведем на глобальный уровень, то с одной стороны в ней заинтересован Китай, а с другой – США помогают Украине. Это противостояние Китая и США", – отметил Подорожный.

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Визит Блинкена в Пекин – это попытка нащупать какие-либо контакты с Китаем. Однако ни у кого нет ожиданий прорыва в американо-китайских отношениях, ведь никуда не делись Тайвань и война в Украине.

Обратите внимание! 2 – 4 июня в Сингапуре состоялся 20-й Азиатский саммит безопасности, который также называют "Диалог Шангри-Ла". Одной из основных тем стала российско-украинская война, повлиявшая, в частности, на Индо-Тихоокеанский регион. Для Запада важно отслеживать политическое сближение между Россией и Китаем и последствия этого для будущего мира.

Китай хочет влиять на Европу

Вашингтон является главным экономическим партнером Пекина, поэтому Китай пытается построить свою стратегию в Европе, чтобы подвинуть конкурента.

"Пекин делал все, чтобы эта встреча не состоялась как можно дольше, чтобы заставить Вашингтон нервничать", – отметил Подорожный.

Китай обвинил Запад в российско-украинской войне