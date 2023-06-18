Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его словам, российско-украинская война на глобальном уровне является одним из элементов конфронтации между США и Китаем.
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"Если мы нашу войну выведем на глобальный уровень, то с одной стороны в ней заинтересован Китай, а с другой – США помогают Украине. Это противостояние Китая и США", – отметил Подорожный.
Чего ждать от визита Блинкена в Китай: смотрите видео
Визит Блинкена в Пекин – это попытка нащупать какие-либо контакты с Китаем. Однако ни у кого нет ожиданий прорыва в американо-китайских отношениях, ведь никуда не делись Тайвань и война в Украине.
Китай хочет влиять на Европу
Вашингтон является главным экономическим партнером Пекина, поэтому Китай пытается построить свою стратегию в Европе, чтобы подвинуть конкурента.
"Пекин делал все, чтобы эта встреча не состоялась как можно дольше, чтобы заставить Вашингтон нервничать", – отметил Подорожный.
Китай обвинил Запад в российско-украинской войне
- На "Диалоге Шангри-Ла" Китай откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину. И это на фоне провокаций в Тайванском проливе, где китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию
- В ответ министр обороны Алексей Резников, сидевший в то время возле китайского представителя, сдержанно отметил, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами. Однако уже сегодня Киев готов принять Пекин как посредника в мирной инициативе насчет завершения войны, но при условии освобождения всех оккупированных территорий.
- К тому же, Китай отказался от личной встречи между министрами обороны США и Китая. В то же время Reuters сообщило, что диалог между Вашингтоном и Пекином таки состоялся, но не публично. Высокопоставленные чиновники из примерно 20 крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре.