Резніков додав, що лише тоді Київ вважатиме Китай "ефективним перемовником". Крім цього, він додав, не почув від китайської сторони жодної заяви щодо тиску на Росію з метою віддати назад окуповані території.
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Резніков різко відповів щодо посередництва Китаю у війні
Український очільник Міноборони зазначив, що він хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Тому, якщо Китай зацікавлений у посередництві, він має змусити російську армію вивести свої збройні сили з території України.
Якщо ні, вибачте, з якої (причини – 24 Канал) ми будемо сидіти й витрачати час?
– наголосив Резніков.
Також Резніков зазначив, що на безпековому форумі в Сингапурі він зустрівся зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Міністр зауважив, що кроки Китаю щодо переконання Росії зупинити війну йому поки невідомі.
"Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – сказав він.
Попри це, він додав, що це є "більше надією, аніж вірою".
Які дії робив Китай для врегулювання війни Росії проти України
- Після розмови Володимира Зеленського з Сі Цзіньпіном наприкінці квітня 2023 року, Китай призначив свого спецпредставника Лі Хуея. Він відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
- Китайський представник у Польщі заявляв, що ескалація і затягування "української кризи" не на користь нікому. Він також сподівається, що війна "стихне якнайшвидше і можна буде відновити мирні переговори".
- Згодом міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся на безпековому форумі в Сингапурі з очільником Міноборони Китаю Лі Шанфу. Політики обговорили врегулювання війни Росії проти України.
- Резніков також розповів, що Китай запропонував Україні спробувати припинити війну з Росією, використавши "всі засоби". Також Пекін пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом.