Резніков додав, що лише тоді Київ вважатиме Китай "ефективним перемовником". Крім цього, він додав, не почув від китайської сторони жодної заяви щодо тиску на Росію з метою віддати назад окуповані території.

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Резніков різко відповів щодо посередництва Китаю у війні

Український очільник Міноборони зазначив, що він хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Тому, якщо Китай зацікавлений у посередництві, він має змусити російську армію вивести свої збройні сили з території України.

Якщо ні, вибачте, з якої (причини – 24 Канал) ми будемо сидіти й витрачати час?

– наголосив Резніков.

Також Резніков зазначив, що на безпековому форумі в Сингапурі він зустрівся зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Міністр зауважив, що кроки Китаю щодо переконання Росії зупинити війну йому поки невідомі.

"Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія – молодшим. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", – сказав він.

Попри це, він додав, що це є "більше надією, аніж вірою".

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