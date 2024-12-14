Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави розвідцентру Сил оборони Естонії, полковника Антс Ківісельг, які цитує ERR.

Дивіться також Не змогли досягти прориву біля Покровська: розвідка Естонії вказала, що грає на руку ЗСУ

Що сказав глава естонської розвідки про героїзм ЗСУ на фронті

Ківісельг зазначив, що за минулий тиждень російська армія не змінила свою тактичну діяльність на фронті в Україні. Там, як і раніше, відбувається близько 185 атак на день.

За словами глави естонської розвідки, основні бої наразі відбуваються на напрямку Покровськ – Курахове, де збройні сили Росії, використовуючи тактику "м'ясних штурмів", потроху просуваються вперед.

Естонський полковник наголосив, що, згідно з відкритими геолокаційними даними, росіяни встановили контроль над населеним пунктом Шевченко за чотири кілометри на південний захід від Покровська, що дає окупантам можливість впливати на шляхи постачання, що пов'язують Покровськ із Запоріжжям.

З іншого боку, українські збройні сили виявили великий героїзм під час захисту невеликих населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли, і протягом усього тижня протистояли спробам Росії перекрити цей район атаками з півночі та півдня,

– сказав Ківісельг.

Він також навів дані видання Kyiv Independent, яке писало, що за листопад російські війська зазнали безпрецедентних втрат – 46 000 осіб. Також ЗСУ, за даними журналістів, знищили 307 російських танків, 899 бойових машин і 884 різних артилерійських систем.

"Загальна вартість знищеної техніки оцінюється приблизно в 3 мільярди доларів США", – додав полковник.

За його оцінкою, той факт, що оборона України загалом витримала такий тиск, просто разючий.

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, що, станом на ранок 14 грудня, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 62 наступи росіян у бік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Шевченка, Нового Труда, Зеленого, Піщаного та Пушкіного.