Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы разведцентра Сил обороны Эстонии, полковника Антс Кивисельг, которые цитирует ERR.

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Что сказал глава эстонской разведки о героизме ВСУ на фронте

Кивисельг отметил, что за прошедшую неделю российская армия не изменила свою тактическую деятельность на фронте в Украине. Там, по-прежнему, происходит около 185 атак в день.

По словам главы эстонской разведки, основные бои сейчас происходят на направлении Покровск – Курахово, где вооруженные силы России, используя тактику "мясных штурмов", понемногу продвигаются вперед.

Эстонский полковник отметил, что, согласно открытым геолокационным данным, россияне установили контроль над населенным пунктом Шевченко в четырех километрах к юго-западу от Покровска, что дает оккупантам возможность влиять на пути поставки, связывающие Покровск с Запорожьем.

С другой стороны, украинские вооруженные силы проявили большой героизм при защите небольших населенных пунктов к югу от Курахово вдоль линии реки Сухие Ялы, и в течение всей недели противостояли попыткам России перекрыть этот район атаками с севера и юга,

– сказал Кивисельг.

Он также привел данные издания Kyiv Independent, которое писало, что за ноябрь российские войска понесли беспрецедентные потери – 46 000 человек. Также ВСУ, по данным журналистов, уничтожили 307 российских танков, 899 боевых машин и 884 различных артиллерийских систем.

"Общая стоимость уничтоженной техники оценивается примерно в 3 миллиарда долларов США", – добавил полковник.

По его оценке, тот факт, что оборона Украины в целом выдержала такое давление, просто поразительный.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, что, по состоянию на утро 14 декабря, на Покровском направлении ВСУ остановили 62 наступления россиян в сторону Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Шевченко, Нового Труда, Зеленого, Песчаного и Пушкино.